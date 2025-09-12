L’aeroport de Girona creix un 12,5% i ja suma més d’1,5 milions de passatgers
L’agost deixa gairebé 350.000 passatgers i un increment del 6% en les operacions
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 1.575.693 passatgers en l’acumulat de l’any, una xifra que representa un 12,5% més que en el mateix període de 2024. Només al mes d’agost hi van passar 349.535 viatgers, amb un increment de l’1,5% respecte a l’any passat. Pel que fa a les operacions, la infraestructura va gestionar 3.396 vols, un 5,9% més que el mateix mes de 2024. En total, entre gener i agost, s’han registrat 19.378 moviments, un 20,1% més que en el mateix període de l’any anterior.
En concret, dels prop de 350.000 passatgers que han passat per l'aeroport de Girona mes d'agost, 26.680 venien o anaven a Stansted, 22.945 a Charelroi i 19.034 a Weeze. Just per darrere hi ha els aeròdroms de Karlsruhe Baden Baden, Manchester i Schipool a Àmsterdam. Aquest últim operat bàsicament per la companyia holandesa Transavia. Aquest nombre de passatgers s'explica també pel nombre d'operacions. De les 2.427 operacions comercials que s'han fet a l'agost -la resta eren de vols privats o d'escola- 151 han estat amb Stansted, 135 amb Charleroi i 106 amb Weeze. Aquesta xifra de passatgers suposa un rècord de passatgers registrat el mes d'agost.
Per companyies, Ryanair és, de llarg, qui més operacions ha fet amb destí o origen de l'aeroport de Vilobí. En concret, 1.468 de les 2.427 totals. Darrere seu, a molta distància hi ha Jet2 amb 158, seguida de Transavia que n'ha fet 154.
Altres aeroports catalans
A la resta de la xarxa d’Aena a Catalunya, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat va tancar l’agost amb 5.673.319 passatgers i 33.296 operacions. L’Aeroport de Reus va gestionar 232.747 viatgers i 2.148 moviments, mentre que el de Sabadell va registrar 440 passatgers i 5.260 enlairaments i aterratges.
El conjunt del grup Aena
En l’àmbit estatal, els aeroports del Grup Aena —46 aeroports i dos heliports a Espanya, l’Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil— van assolir a l’agost 38.994.561 passatgers, un 4% més que en el mateix mes de 2024. També es van gestionar 312.165 moviments d’aeronaus (+0,9%) i es van transportar 123.718 tones de mercaderia (+6,3%).
