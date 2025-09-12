L'SMC preveu pluges de més de 20 litres en mitja hora al terç nord de Catalunya fins dissabte al matí
Des de l'activació de l'alerta de l'Inuncat, ahir a la tarda, el 112 ha rebut 64 trucades que han generat 51 expedients
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu pluges de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al terç nord de Catalunya i al litoral de Tarragona i el Penedès fins dissabte al matí. Fins al vespre hi pot haver pluges intenses a la meitat nord i el litoral central i nord del país. A partir del migdia, les precipitacions es podran desplaçar cap a les comarques centrals i de Girona. Entre les dues del migdia i les vuit del vespre, la probabilitat de pluja serà més alta al litoral i prelitoral nord, des del Maresme i el Vallès Oriental fins a l'Alt Empordà. Tot aquest pronòstic ha dut Protecció Civil a mantenir la fase d'alerta del pla Inuncat, activada ahir a la tarda arran de l'episodi.
Durant el dia d'avui, l'SMC ha reportat una superació de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a Montserrat (a l'estació de Sant Dimes), a la comarca del Bages, on s'han registrat 24,5 litres.
Des de l'activació de l'alerta de l'Inuncat, ahir a la tarda, el 112 ha rebut 64 trucades que han generat 51 expedients.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d'episodis de pluja localment intensa.
