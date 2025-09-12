Olot rep el títol de Ciutat Europea de l’Esport 2026
ACES Europe reconeix el treball de la capital garrotxina en la promoció de l’esport i la seva aposta per la salut, la cohesió social i el foment de l’esport base i d’elit
La gala de lliurament del reconeixement se celebrarà a finals d’any a Brussel·les i, properament, es donarà a conèixer tota la programació d’activitats
Aquest dilluns 8 de setembre, l’Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe) ha fet oficial que Olot serà Ciutat Europea de l’Esport 2026. El reconeixement premia la trajectòria de la ciutat en el foment de l’activitat física i en la consolidació d’una política esportiva oberta a tothom. La gala de lliurament tindrà lloc a finals del 2025 al Parlament Europeu de Brussel·les.
Tal com ha explicat el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona, l’assoliment de la candidatura ajudarà a promoure encara més l’esport per a tothom com una eina clau en termes de salut, convivència, educació, esport d’excel·lència i promoció de la ciutat.
El comitè avaluador ha destacat la qualitat de les instal·lacions esportives d’Olot, la diversitat de programes i el dinamisme del seu teixit associatiu, format per 32 entitats amb una trajectòria notable —moltes d’elles amb més de 40 anys d’història i algunes centenàries.
Actualment, Olot disposa de 53 espais per a la pràctica esportiva, 40 dels quals són municipals. Aquest ampli ventall, sumat a l’activitat constant dels clubs i entitats, ha estat un dels pilars principals de la candidatura.
L’alcalde, Agustí Arbós, ha remarcat que “A Olot, l’esport és una forma d’entendre la vida i tenim clar que és un pilar per a la ciutat. En els darrers anys la ciutat s’ha consolidat i posicionat com un actor important acollint grans competicions esportives nacionals i internacionals, atraient atletes d’alt nivell, aficionats i un ampli públic”.
En els darrers anys, la ciutat ha estat escenari de competicions com La Vuelta 2025, el Campionat d’Europa Sub17 en categoria masculina i femenina d’hoquei patins, l’Europeu femení d’hoquei patins 2023, l’Europe Trophy de tennis taula, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de voleibol, la final de la Copa Catalunya de Futbol o el partit de pretemporada d’equips ACB de bàsquet, entre d’altres.
Una candidatura oberta a tothom
Per poder difondre, potenciar i sumar suports a la candidatura, l’Ajuntament d’Olot ha posat en marxa una web específica que recull la informació bàsica de la candidatura i que és també la plataforma de referència per reunir els suports de la ciutadania.
