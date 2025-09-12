Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Presó provisional per al detingut per agredir sexualment una menor durant les Festes del Tura d'Olot

Els Mossos van arrestar l'home de 23 anys dimarts i no descarten més detencions

Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Olot

El tribunal d'instància 1 d'Olot ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 23 anys detingut dimarts passat com a presumpte autor d'una violació a una menor tutelada per la Generalitat durant les Festes del Tura. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte contra la llibertat sexual. Els fets haurien tingut lloc la matinada de divendres a dissabte, al voltant de la zona d’atraccions de la festa major de la capital de la Garrotxa. L'arrestat, sense antecedents, va ser detingut també a Olot aquest dimarts de matinada. La investigació policial segueix en curs i no es descarta la possible implicació i detenció d'altres persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents