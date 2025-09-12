Presó provisional per al detingut per agredir sexualment una menor durant les Festes del Tura d'Olot
Els Mossos van arrestar l'home de 23 anys dimarts i no descarten més detencions
Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot
El tribunal d'instància 1 d'Olot ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 23 anys detingut dimarts passat com a presumpte autor d'una violació a una menor tutelada per la Generalitat durant les Festes del Tura. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte contra la llibertat sexual. Els fets haurien tingut lloc la matinada de divendres a dissabte, al voltant de la zona d’atraccions de la festa major de la capital de la Garrotxa. L'arrestat, sense antecedents, va ser detingut també a Olot aquest dimarts de matinada. La investigació policial segueix en curs i no es descarta la possible implicació i detenció d'altres persones.
