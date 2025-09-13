El 33è Terra de Trobadors desembarca a Castelló d’Empúries
La cita programa més de 200 espectacles en tres dies
Redacció
Castelló d’Empúries s’ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic poblat medieval amb l’arribada de la 33a edició del festival Terra de Trobadors. Un sopar comtal, un gran xou de foc, tornejos de cavallers, música, un mercat medieval, una mostra d’oficis artesans i un concurs gastronòmic han estat només algunes de les 200 activitats que s’hi faran fins demà per recrear la vida al Comtat d’Empúries en l’època medieval.
Les activitats es duran a terme en 20 espais del municipi, en una festa que comptarà amb la participació de més de 700 persones, entre membres d’entitats i organització, artistes, col·laboradors i paradistes. Les companyies que passaran per la cita hi han aterrat des de Bèlgica, Itàlia, Portugal, França i la resta de l’Estat. Enguany, per primera vegada, el festival s’ha centrat en la població i la corporació municipal de la vila al segle XV.
