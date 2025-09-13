El Banc dels Aliments de Girona impulsa una campanya per combatre el malbaratament alimentari
Segons dades de la Generalitat, cada gironí llença 21,6 quilos d'aliments l'any, l'equivalent a 112 euros per persona
EFE
El Banc dels Aliments de Girona, amb el suport de la Generalitat, ha presentat la nova campanya de sensibilització "Bon Profit!", una iniciativa que vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir el malbaratament alimentari i demostrar que "evitar el malbaratament pot ser deliciós".
Segons dades de la Generalitat, cada gironí llença 21,6 quilos d'aliments l'any, l'equivalent a 112 euros per persona. Davant d'aquestes xifres, el Banc dels Aliments reforça el seu compromís no només en la redistribució d'excedents sinó també en l'educació per a un consum més responsable i respectuós amb el planeta.
El director del Banc dels Aliments, Albert Riera, destaca que amb aquesta campanya volen "demostrar que reduir el malbaratament no és només una responsabilitat, sinó també una oportunitat per redescobrir la creativitat a la cuina". I afegeix que "unim educació, gastronomia i compromís social per recordar-nos que cada gest d'aprofitament, per petit que sigui, té un impacte positiu per a les persones i pel planeta".
Per la seva banda, la presidenta del Banc dels Aliments, Carme Casacuberta, posa èmfasi en que "el malbaratament alimentari és un repte social i mediambiental de primer ordre" i assenyala que "mentre moltes famílies tenen dificultats per garantir-se menjar digne, cada dia es llencen aliments que encara són segurs i nutritius".
La campanya inclou iniciatives com ara sensibilització ciutadana, educació a les escoles, una guia pràctica per a les famílies o un receptari d'aprofitament. La campanya vol demostrar que amb imaginació es pot treure el màxim rendiment als aliments, reduint residus i contribuint a una alimentació més sostenible i justa.
