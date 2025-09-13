Creixen els residus a la província de Girona i superen els 611 quilos per habitant a l’any
La generació de residus a les comarques gironines va créixer el 2024, després de tres anys en què la quantitat s’anava reduint, i va superar els 611 quilos generats per habitant a l’any. Entre residus municipals i runes, es van recollir 492.411 tones, davant de les 476.742 tones de l’any anterior. La diferència, de prop de 16.000 tones més en només dotze mesos, representa un augment global del 3,2%. Tanmateix, el balanç anual de l’Agència de Residus de Catalunya també mostra una evolució positiva: per primera vegada, la recollida selectiva a Girona supera el 50% del total.
La part més voluminosa correspon als residus municipals, és a dir, aquells que es generen a les llars, al comerç i a activitats de proximitat. El 2024 se’n van recollir 466.733 tones, per sobre de les 451.213 tones de l’any 2023, la qual cosa suposa un increment del 3,4%. Si es mira la dada per habitant, a nivell de residus municipals cada gironí va produir 579,9 quilos l’any passat. El 2023 la xifra havia estat de 569,2 quilos.
Residus de construcció
Pel que fa a la fracció de runes i residus de la construcció, el creixement és més moderat. El 2023 se’n van recollir 25.528 quilos, i el 2024 la xifra va pujar a 25.678 quilos, un 0,6% més. En termes individuals, això representa uns 31,6 quilos per habitant el 2023 i 32,0 quilos el 2024. Tot i que és una fracció més petita dins del conjunt, també contribueix a l’augment global. Sumant residus municipals i runes, el volum total de residus recollits a les comarques gironines arriba a les 492.411 tones. La xifra de l’any anterior era de 476.742 tones, de manera que el salt és del 3,2%.
Deu quilos més
La traducció en termes per càpita és clara: el 2023 cada habitant va generar de mitjana 601,4 quilos de residus a l’any, mentre que el 2024 la dada ja arriba als 611,8 quilos. En només un any, doncs, cada persona ha generat 10 quilos més de deixalles.
Dins de la província, tres municipis destaquen com a referents en la recollida selectiva. Verges lidera el rànquing de tot Catalunya amb un 93,9% dels residus municipals recollits selectivament. Albons ocupa la tercera posició amb un 93,1%, i Juià la quarta amb un 92,5%. Els tres municipis tenen en comú l’aplicació del sistema porta a porta, que obliga els veïns a separar correctament les fraccions i permet controlar millor la fracció resta.
Si es mira el conjunt del territori, la recollida selectiva es va situar en un 47,1% el 2024, amb un total d’1,8 milions de tones separades. L’increment és del 3% respecte a l’any anterior, però encara lluny del 55% exigit per la Unió Europea per al 2025. Pel que fa a la generació total de residus municipals, Catalunya va arribar als 3,86 milions de tones, un 2% més que el 2023. La mitjana per habitant és de 482 quilos l’any, una dada inferior a la de Girona però superior a l’espanyola.
Les fraccions
El desglossament de les fraccions mostra tendències desiguals. La matèria orgànica és la que més creix, amb un 6% més respecte al 2023. La recollida d’envasos i de paper i cartró també augmenta, amb un 3% més en cada cas. En canvi, el vidre baixa un 4%.
La fracció resta -els residus que no es separen- continua sent majoritària. El 2024 se’n van recollir 2,04 milions de tones, un 1,7% més que l’any anterior, i representen encara el 52,9% del total. Tot i la petita reducció percentual, més de la meitat de les deixalles continuen sense separar-se. Un altre indicador rellevant és el destí final. El 39,2% dels residus recollits selectivament es van reciclar, el 19% es van destinar a valorització energètica i el 31,5% van acabar a l’abocador. Aquest últim percentatge és especialment preocupant perquè la Unió Europea fixa que el 2035 només un 10% dels residus municipals podran anar a l’abocador. La xifra actual triplica el límit establert.
El context europeu i els reptes
La mitjana europea de reciclatge se situava en el 49% l’any 2022, segons dades de la Comissió Europea. Aquesta xifra marca el ritme del conjunt d’estats membres, però alhora posa de manifest les diferències existents entre països. Catalunya, per exemple, va quedar clarament per sota: el 2023 el percentatge de reciclatge era del 39%, i el 2024 només ha pujat fins al 39,2%, una millora insuficient per apropar-se als nivells de la Unió Europea.
Aquest decalatge és especialment preocupant perquè els objectius comunitaris són molt exigents i tenen terminis ja a tocar. La normativa europea fixa que l’any 2025 com a mínim el 55% dels residus municipals s’hauran de reciclar. L’escenari actual fa pensar que serà difícil arribar-hi si no hi ha un canvi dràstic en la gestió i, sobretot, en els hàbits de separació a les llars.
La Comissió Europea va publicar l’any passat un informe d’alerta preliminar en què situava Espanya en el grup de països amb risc d’incomplir els objectius. L’avís no es limita només a la fita del 2025: també alerta de cara al 2035, quan el màxim de residus municipals que podran anar a abocador haurà de ser del 10%. Avui, Catalunya encara en destina més del 30%.
Futur i perspectives
La Generalitat també ha aprofitat per recordar que més de 400 municipis catalans (un 42,3% del total) ja apliquen sistemes eficients com el porta a porta o els contenidors tancats, i que 21 comarques superen el 50% de recollida selectiva. Tanmateix, el Govern està treballant per preparar una nova llei de residus i una planificació d’infraestructures per reduir la fracció resta i d’aquesta manera assolir els objectius europeus. Segons fonts de l’executiu, aquestes mesures s’han d’acompanyar de més campanyes de sensibilització ciutadana i d’una aposta decidida per poder reforçar els serveis municipals.
