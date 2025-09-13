Els alumnes matriculats al grau de Ciències Religioses es doblen en quatre anys a Girona
El curs arrencarà dilluns amb 55 estudiants inscrits a l’Institut Superior de Ciències Religioses, lluny dels 31 alumnes del 2021
Els estudiants matriculats als estudis de Ciències Religioses, que a Girona s’imparteixen a l’Institut Superior de Ciències Religioses (ISCRG), s’han gairebé doblat en només quatre anys. El curs 2025-2026 arrencarà dilluns amb 55 alumnes matriculats entre el grau i el màster (les inscripcions es van tancar dijous però la direcció obre la porta a poder admetre encara persones interessades en els pròxims dies). Una xifra «molt més esperançadora» que fa quatre anys, quan es van registrar 31 alumnes matriculats.
«L’interès pels estudis de Ciències Religioses ha crescut molt i hi ha diversos factors que hi influeixen; hi ha més consciència i més necessitat de formar-se per part de persones que estan fent catequesi o prestant serveis a les parròquies; també hi ha més persones que opten per fer la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, requisit per a poder impartir l’ensenyament de religió catòlica als centres educatius; i més fidels que volen aprofundir en la seva fe», assenyala el director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, Josep Casellas.
La durada dels estudis és de cinc anys obligatoris (tres cursos per a obtenir el grau en Ciències Religioses i dos més per a cursar el màster en Evangeli, Cultura i Comunicació). Finalment, els estudiants tenen l’opció de fer la tesina.
El pla d’estudis inclou matèries de teologia, Bíblia, filosofia i ciències humanes, amb especial atenció a l’Evangeli, la cultura i la comunicació. A més, l’oferta es completa amb seminaris, conferències i assignatures optatives. Els cursos es desenvolupen en quadrimestres, amb horaris de tarda per a facilitar la conciliació amb la vida professional i familiar. També hi ha espais de formació per a voluntaris de Càritas, l’Escola Diocesana de Catequistes, la pastoral familiar, i formació per a laics que dirigeixen celebracions de la Paraula.
Amb tot, l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona subratlla que aquesta oferta «vol respondre a la crida de l’Església a créixer en coneixement i compromís, i és una bona oportunitat per a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en la fe, renovar la seva preparació o iniciar-se en els estudis religiosos».
Conveni amb la UdG
El Bisbat de Girona i la Universitat de Girona (UdG) han decidit sumar esforços per facilitar la formació dels futurs mestres de religió. Les dues institucions van signar un conveni al juny per a facilitar que l’alumnat dels graus en Educació Infantil i Educació Primària pugui cursar la formació a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona per a poder impartir la matèria de religió als centres educatius.
La formació es durà a terme en quatre blocs, amb un total de 24 crèdits. Els estudis pivotaran sobre religió, cultura i valors; missatge cristià; Església, sagraments i moral; i pedagogia i didàctica de la religió .
