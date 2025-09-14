Experts gironins veuen complicat reduir boscos sense ajuts forestals
Unió de Pagesos alerta de les traves burocràtiques i reclama més recursos per a rompudes i gestió forestal, tot denunciant que els ajuts actuals són insuficients
Laura Serrat
El territori reclama més suport al món rural i a propietaris forestals després de l’anunci recent del president de la Generalitat, Salvador Illa, que planteja la necessitat de reduir la massa forestal després d’un estiu marcat pels grans incendis a Catalunya i al sud d’Europa. Representants de la pagesia i dels propietaris forestals posen èmfasi en la importància de tenir boscos més discontinus, però destaquen que la proposta s’ha d’acompanyar de més ajuts a propietaris per impulsar rompudes davant la poca rendibilitat de la fusta i de mesures per incentivar la pagesia i la ramaderia per fer possible la creació d’un paisatge agroforestal.
Illa va explicar la voluntat de reduir la massa forestal durant el discurs amb què donava el tret d’inici al curs polític a Arnes (Terra Alta), arran de l’incendi de Paüls (Baix Ebre), que va causar un mort i va arrasar 3.300 hectàrees. El president recordava que gairebé un 65% de la superfície de Catalunya està ocupada per boscos i defensava la necessitat d’actuar per prevenir futurs incendis.
Un anunci «positiu»
En aquest sentit, veus del territori com la del responsable de gestió forestal d’Unió de Pagesos a les comarques gironines, David Coll, considera que l’anunci del president de la Generalitat és «positiu» i apunta que la massa forestal que es planteja reduir «és de poc valor, relativament nova i no massa arbrada». Segons Coll, fa anys que s’hauria d’haver pres aquesta decisió: «Nosaltres fa temps que alertem que la massa forestal ha anat creixent sense control. No parlem de boscos madurs, de suredes o de masses consolidades, sinó d’una massa relativament nova, poc arbrada, que s’ha anat formant a partir de l’abandonament agrícola i ramader. Aquesta massa forestal no té valor productiu i, en canvi, sí que té un risc molt alt d’incendi».
Coll remarca que, més enllà de la voluntat política, el problema principal rau en les traves burocràtiques: «Un dels problemes que detectem és que hi ha moltes dificultats per aconseguir permisos per a rompudes, que és la transformació del sòl de forestal a agrícola o pastures. El tràmit és lent, costós i poc àgil. Això desincentiva molts propietaris que estarien disposats a recuperar terreny agrícola o a fer una gestió forestal activa. Parlem de processos que poden durar mesos o anys i que, mentrestant, el bosc continua creixent sense control».
Les taxes, un obstacle
El càrrec dins d’Unió de Pagesos denuncia que les taxes actuals són un obstacle greu: «Una rompuda pot costar uns 2.000 euros només en concepte de taxa administrativa, sense tenir en compte les hectàrees afectades ni la feina que cal fer després. Si a més s’exigeix una avaluació d’impacte ambiental, el cost encara és molt més elevat. Això fa que molts propietaris renunciïn a iniciar el tràmit perquè no els surt a compte», diu Coll.
Tanmateix, David Coll subratlla que la normativa actual també limita la capacitat de recuperar terres agrícoles: «Quan un camp de conreu s’abandona, al cap de cinc anys ja no es pot tornar a conrear. La llei no permet recuperar aquest ús agrícola, encara que el propietari ho vulgui. El resultat és que aquests camps abandonats es converteixen en zones plenes de matolls, que són encara més propensos a incendiar-se que un bosc consolidat. És una contradicció: la normativa ens impedeix tornar a cultivar terres que podrien ser útils per reduir el risc d’incendis i mantenir viu el territori”.
Cal invertir-hi més
Per això, Unió de Pagesos reclama una revisió profunda del sistema: «Fa falta invertir molt més en el món forestal. Els ajuts actuals són clarament insuficients. Al 2025, el pressupost destinat a aquests ajuts era d’un milió i escaig, mentre que les sol·licituds presentades superaven els 17 milions d’euros. És una diferència abismal que mostra la manca de recursos i el desajust entre el que es necessita i el que realment s’ofereix», assegura.
Tanmateix, Coll insisteix que els propietaris privats no volen desentendre’s del bosc, sinó que es troben mancats de mitjans: «La propietat privada està disposada a gestionar, però té un problema evident de recursos. No és cert que hi hagi desinterès. El que hi ha és impotència davant d’un marc legal i econòmic que no acompanya. Si es vol reduir la massa forestal, cal fer-ho possible amb recursos, simplificant els tràmits i eliminant obstacles innecessaris», sentencia.
Girona, la zona més activa
En el cas de les comarques gironines, Coll destaca que la implicació dels propietaris és especialment rellevant: «Girona és una de les zones on la propietat privada és més activa en la gestió forestal. Aquí hi ha moltes suredes i això comporta una indústria associada que empeny a fer una gestió més constant. Això es nota en el volum de sol·licituds d’ajuts, que és molt més elevat que en altres territoris. Però, tot i aquesta implicació, topem amb les mateixes dificultats: tràmits cars i lents, i ajuts molt per sota de les necessitats reals», remarca.
En la mateixa línia s’expressa el gerent de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, Jordi Tarradas, que reclama més suport per impulsar la indústria vinculada al bosc. Per a Tarradas, el creixement descontrolat del bosc també reflecteix «la desconnexió amb el món rural» i l’abandonament progressiu dels terrenys agrícoles. Per això, defensa que una de les claus per impulsar la gestió forestal és recuperar l’activitat agrícola i ramadera. «Cal aconseguir una estructura semblant a la d’un formatge Gruyère, en què entre els boscos hi hagi camps dedicats a l’agricultura, zones de silvopastura i espais oberts que deixin passar la llum, essencial per animals com els rapinyaires que la necessiten per caçar».
Normatives forestals
Els experts també reclamen modificacions legals per impulsar la gestió forestal. «Necessitem que les normatives forestals estiguin en consonància amb les ambientals. És imprescindible una coordinació normativa», assenyala Tarradas. Aquesta manca de coherència provoca, segons denuncia, que sovint s’aturin iniciatives de gestió en espais que són prioritaris davant el risc d’incendi.
Alhora, defensa que caldria unificar criteris entre els àmbits municipal, català i europeu. Una de les dificultats més habituals és que el planejament urbanístic no contempla el canvi d’usos del sòl. Davant d’aquestes traves burocràtiques, Tarradas reclama una simplificació de la normativa per poder completar projectes de recuperació de terres o rompudes.
Simplificar tràmits
D’aquesta manera, els experts en aquesta matèria coincideixen a assenyalar que reduir la massa forestal pot ser positiu per prevenir incendis, però adverteixen que sense recursos i sense una normativa més àgil la mesura quedarà en paper mullat.
