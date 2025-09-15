Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil

La prova es farà a les deu del matí i enviarà un missatge en tres idiomes a tots els telèfons dins de la demarcació i la Catalunya Central

El missatge que enviarà Protecció Civil / Protecció Civil

Tots els telèfons mòbils que es trobin a les comarques gironines rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil demà a les deu del matí. L’assaig també es farà de manera simultània a la Catalunya Central. El text que apareixerà a la pantalla serà: “Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès i anirà acompanyat d’un so estrident diferent al de la resta d’avisos del telèfon. Per aturar-lo, cal prémer la tecla que aparegui en pantalla.

Protecció Civil demana no trucar al 112, ja que es tracta d’una prova. Les persones que no vulguin rebre l’alerta poden posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, tot i que alguns models la reprodueixen igualment. També es pot reduir el volum prement el botó lateral, com si fos una trucada.

Enquesta de valoració

Com que el sistema estatal d’enviament és anònim i no comprova automàticament la recepció, la Generalitat habilitarà una enquesta de valoració perquè la ciutadania informi si ha rebut el missatge, en quin idioma i amb quina companyia. És una enquesta anònima que no recull dades personals.

Set alertes a Girona

Durant aquest 2025, a les comarques gironines s’han enviat set alertes reals. Quatre corresponen al Pla Infocat per incendis forestals, dues a la ciutat de Girona (Font de la Pólvora i Pedreres) i dues a Mont-ras, i tres més al Pla Inuncat per risc de pluges torrencials i d’inundacions, una d’elles de caràcter general a tot Catalunya.

