Balanç de sinistralitat a les carreteres gironines: sís víctimes mortals durant l'estiu
Del 23 de juny a l’11 de setembre ha mort una persona menys que durant el mateix període a les comarques gironines
La província de Girona ha registrat sis víctimes mortals a les carreteres aquest estiu, una menys que durant el mateix període de l’any passat. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha presentat aquest dilluns el balanç de la sinistralitat viària entre el 23 de juny i l’11 de setembre, un període que a la demarcació s’ha tancat amb una lleugera reducció de la mortalitat.
En el conjunt de Catalunya, la xifra s’ha mantingut estable: 36 persones han perdut la vida en 32 accidents mortals, la mateixa dada que el 2024. Si es compara amb l’estiu del 2019, abans de la pandèmia i any de referència, la reducció és del 29,5% (llavors hi va haver 51 morts). Tot i aquest descens a llarg termini, enguany també s’han registrat 240 ferits greus en accidents de trànsit, un 2,6% més que l’any passat. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha remarcat que “aquest estiu hem contingut la sinistralitat en zona interurbana, amb un mes de juny amb reducció, un mes de juliol dolent, especialment a Lleida, i un agost amb reducció. El setembre no l’hem començat bé, però estem a xifres similars a l’any passat”. Lamiel també ha valorat la contractació del nou servei de mesures especials de gestió del trànsit.
Gairebé 10.000 controls
La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, ha subratllat que aquest estiu, coincidint amb un període de màxima mobilitat, s’han fet 9.432 controls de diferent tipologia a la xarxa viària. Pel que fa a les proves de drogues, “s’ha registrat un increment del 20,4%, amb un total de 1.060 positius”.
El balanç també assenyala que el 33,3% de les víctimes mortals pertanyen a col·lectius vulnerables. En concret, han mort 9 motoristes (cinc menys que l’estiu del 2024), 2 vianants (un menys) i 1 ciclista (també un menys). La proporció de motoristes morts ha passat del 39% del 2024 al 25% aquest any. Pel que fa a les vies amb més sinistralitat, l’A-2 i l’N-II encapçalen la llista amb 3 víctimes cadascuna. També hi ha hagut 2 morts a l’AP-7, a la C-12, a la C-31, a la C-1412b i a la C-15z. Pel que fa al perfil de les víctimes, 28 eren homes i 8 dones. La franja d’edat més afectada és la de 25 a 34 anys (8 víctimes), seguida de la de 65 a 74 anys (7 víctimes). Per demarcacions, la sinistralitat ha baixat a Tarragona (5 morts, tres menys), a Girona (6, una menys) i a Barcelona (13, dues menys). A Lleida, en canvi, la xifra s’ha duplicat, passant de 6 a 12 víctimes mortals.
Aquest balanç no inclou el sinistre mortal registrat aquesta matinada a l’AP-7, a Fogars de la Selva, on un veí de Tordera de 51 anys ha mort atropellat per un cotxe. El període analitzat pel Servei Català de Trànsit va del 23 de juny a l’11 de setembre, i aquest accident, produït posteriorment, en queda fora.
