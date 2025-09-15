Banyoles torna a impulsar tallers gratuïts d’arts escèniques per a infants
El projecte programa vuit sessions a càrrec de la companyia professional Sound de Secà
Banyoles tornarà a comptar amb el projecte Esbarriar, que enguany arriba a la seva segona edició amb la voluntat de crear nous espais de convivència i comunitat a través de les arts escèniques. Els tallers teatrals, que es faran entre els mesos d’octubre i novembre, aniran a càrrec de la companyia professional Sound de Secà. El projecte està impulsat per l’Ajuntament de Banyoles i l’entitat banyolina TTela.
Des d’avui i fins al 28 de setembre, les famílies amb infants de 8 a 12 anys ja s'hi poden inscriure. En la primera edició, una trentena d’infants van gaudir de tallers de teatre, que es van dur a terme als barris de La Farga i Mas Palau. Enguany, els tallers es faran al Barri Vell, en concret, al renovat teatre de l’escola Baldiri Reixac, i entre les novetats també hi ha que s'ampliarà l’oferta amb nous llenguatges artístics.
La regidora de Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut, Ester Busquets, destaca que “el projecte dona l’oportunitat a tots els infants de poder aprendre i endinsar-se en les arts escèniques de la mà d’una companyia teatral professional a través dels tallers que impartiran i de la participació en l’espectacle final que servirà de cloenda de la segona edició”.
El 14, 21 i 28 d’octubre i el 4, 11, 18 i 25 de novembre, infants d’entre 4t i 6è de primària podran participar dels tallers gratuïts de percussió, dansa, veu i interpretació, conduïts per professionals en actiu del món de les arts escèniques. Les sessions, d’una hora i mitja, es faran a l’escola de la Vila de dos quarts de sis a set de la tarda.
Bruna Pinsach, de l’entitat TTela, explica que “el nostre objectiu és que els infants trobin en les arts un espai de relació i expressió i, alhora, reforci els vincles comunitaris del barri”. Alejandro Santaflorentina, també de TTela, assenyala que “de la trentena d’alumnes de l’any passat, cinc d’ells es van apuntar a l’Aula de Teatre, que tot i no ser un objectiu inicial del projecte, també ens ha servit per adonar-nos que l’activitat pot ser una porta d’entrada a les arts escèniques per als infants participants”.
La cloenda del projecte es farà dissabte 29 de novembre en format obert, al carrer, on els participants compartiran amb les famílies i la ciutadania el que han après i experimentat durant les setmanes de treball, a més de participar en l’espectacle professional "Possê".
