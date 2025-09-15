Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
La víctima és una dona vulnerable
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a Blanes un metge per, presumptament, haver agredit sexualment una pacient seva de l'hospital Santa Caterina, a Salt. Segons ha avançat El Punt Avui, la víctima és una dona vulnerable que va assistir al centre hospitalari acompanyada de familiars seus dimecres de la setmana passada. L'endemà els Mossos la van trobar a Blanes deambulant sola i desorientada. Segons explica El Punt Avui, la víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. Arran d'aquests fets, els Mossos han obert una investigació que ha acabat amb la detenció del metge.
Es dona la circumstància que l'arrestat, de 66 anys, va ser condemnat el 2010 per falsedat documental i obstrucció a la justícia. S'espera que en breu passi a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes.
