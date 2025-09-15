Les escoles gironines treballaran el dol a través d'un programa de Dipsalut
El projecte "Sigues tu" bat el rècord d'inscrits aquest curs amb més de 300 centres educatius
La nova edició del programa escolar "Sigues tu", programa a càrrec de l'organisme autònom de la Diputació de Girona Dipsalut que ensenya habilitats per a la vida d'infants i adolescents, incorpora un itinerari sobre la mort i altres pèrdues creat per l’experta en intel·ligència emocional i acompanyament al dol, Carme Dolz.
Aquesta és la principal novetat de la nova edició de la formació, que enguany arriba a 308 centres educatius de les comarques gironines i bat el rècord d'inscrits des que es va posar en marxa fa més d'una dècada.
Com a principals novetats hi ha el nou material per a primària. La nova proposta està organitzada en forma d’itineraris de tres o quatre sessions per cada curs de primària. L’objectiu és entrenar les deu habilitats per a la vida a través de tres temes o eixos de salut: convivència, sexualitats i consums i hàbits saludables. Alguns d’aquests temes ja s’abordaven en cursos anteriors a través de propostes com la prevenció de l’abús sexual infantil a 2n de primària i l’ús de pantalles o el benestar a l’aula a 6è.
Entre les novetats, a part de la gestió de la mort i altres pèrdues, també s'introdueix la gestió de la ràbia i el respecte a la diversitat. També s’ha ampliat el material de secundària. S’han incorporat noves sessions a la proposta de material per als quatre cursos de l’ESO, que permeten continuar treballant les habilitats per a la vida a través de temes com el capacitisme, l’aporofòbia, el joc i les apostes o els drets sexuals i reproductius, entre d’altres.
Valoració del curs passat
El curs passat es van fer 2.349 intervencions a l’aula (173 a educació infantil, 476 a primària, 1.359 a ESO, 79 a centres d’educació especial i 262 a programes de formació i inserció (PFI) i centres de formació d’adults), es van formar 1.035 docents, es van portar a terme 460 obres de teatre a primària i 318 a secundària i es van inscriure al web del "Sigues tu" 5.407 docents.
Aquest increment de centres representa "un repte important per al programa", ja que el pressupost és pràcticament el mateix que el curs anterior (1.100.000 euros), segons informa Dipsalut. Per tal de fer una "distribució justa dels recursos i de mantenir la qualitat del programa i el compromís de no deixar fora cap centre educatiu", aquest curs també s’han aplicat criteris de priorització basats en indicadors socioeconòmics, tal com s’estableix en el catàleg de serveis 2025 de Dipsalut.
Del total de 5.407 docents que participen en el programa «Sigues tu», 1.039 han respost l’enquesta de valoració corresponent al curs 2024-2025. D’aquests, un 80,72 % afirma que tornaria a participar en el programa, un 17,40 % considera que potser ho faria, i només un 1,87 % indica que no hi participaria de nou.
Pel que fa a la satisfacció general, es mantenen les altes puntuacions obtingudes en el curs anterior. Les sessions a l’aula han estat valorades amb una mitjana de 8,8 sobre 10, mentre que els professionals referents del programa, encarregats de dinamitzar les activitats, han rebut una puntuació mitjana de 8,9.
Els sis recursos teatrals (tres adreçats a primària i tres a secundària) continuen gaudint d’una molt bona acollida, amb valoracions properes al 9. En relació amb la formació de centre, un 80,5 % dels docents enquestats recomanaria la formació rebuda a altres professionals.
