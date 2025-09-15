La propietat de la Torre de mossèn Tor posa en venda l’edifici
Ha donat prioritat a l’Ajuntament de Campdevànol per quedar-se un dels principals emblemes culturals del Ripollès
La casa modernista coneguda com la Torre de mossèn Tor o el Xalet Fossas, està en venda per part de la seva propietat. Des del mes d’agost hi ha hagut contactes entre els amos de l’edifici i l’Ajuntament de Campdevànol, perquè aquest nucli referencial de la cultura no només del municipi sinó també de tota la comarca, romangui en mans municipals. El preu de sortida que en demanen ronda els 675.000 euros, però segons fonts de la mateixa propietat, l’oferta de l’Ajuntament amb prou feines supera la meitat d’aquesta xifra. Malgrat que encara no hi ha res tancat, la intenció és posar-se d’acord perquè romangui en mans dels campdevanolencs. Mentrestant, l’activitat cultural que hi realitzava l’entitat Campdevànol, Cultura i Compromís, ha quedat totalment suspesa.
Núria Forment és copropietària de la Torre de Mossèn Tor, i explica que després de la mort de la seva mare Carme Pujol, els fills han decidit que no els interessa continuar posseint l’edifici “perquè només ens porta despeses i no en treiem profit”. Fa quatre anys -després de trenta-vuit d’abandonament- es va iniciar una col·laboració entre els propietaris i l’entitat cultural, que ha posat en el mapa tant la casa com les múltiples activitats que s’hi han realitzat des d’aleshores. Ara mateix Forment explica que “estem en estat de xoc” perquè no s’esperaven que Campdevànol, Cultura i Compromís, tallessin el seu vincle amb la Torre. De fet, comenta que en cas de venda a un particular “els donàvem quatre mesos o el que hagués calgut per seguir-hi fent activitats programades”, i explica que hi havia hagut una bona relació, sobretot perquè “tot el que s’hi ha fet ha estat molt ben organitzat”.
Una rehabilitació compartida
El tracte verbal que segons Forment teníen és que “no cobraríem cap lloguer, i ens faríem càrrec de les contribucions o despeses derivades de l’aigua o l’electricitat” però afirma que no hi havia cap conveni signat pel temps que havia de durar aquesta relació. En tot cas confirma que el benefici que n’ha obtingut la família és “zero”, però que no vol que en el futur s’acabi convertint en una càrrega per les seves filles. També esperen que no hi hagi un canvi en el pla urbanístic que comprometi el futur de la Torre només a usos culturals. La rehabilitació que s’ha fet en la Torre durant els últims quatre anys ha estat compartida entre la família, l’associació cultural, l’Ajuntament i la companyia Lersa.
L’alcalde del municipi, Oriol Lázaro, ha declinat fer declaracions o prendre cap posició fins que les dues parts es manifestin. Diari de Girona s’ha posat en contacte amb el president de Campdevànol, Cultura i Compromís, Evelí Adam, que s’ha negat a donar cap explicació.
