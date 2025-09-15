Toses i Queralbs augmenten el reciclatge gràcies a la implicació del sector turístic
Sant Joan supera en catorze punts l’objectiu europeu per 2030 gràcies a la recollida porta a porta
Els municipis de Toses i Queralbs han augmentat significativament el percentatge de reciclatge de residus, gràcies a la implicació de restauradors, hotelers i el sector turístics, segons va explicar la cap d’àrees de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Ripollès, Elisabet Muntadas en el Consell d’Alcaldes de dimarts passat. Juntament amb el conseller comarcal de recollida de residus, Àlex Medrano, van analitzar les dades d’estudi de costos i rendiment dels serveis públics per al manteniment de l’abocador controlat Ripoll 3 i del tractament i recollida de deixalles al Ripollès. Muntadas va destacar que a Toses han passat de poc més del 20% de reciclatge de fa tres anys, a duplicar a bastament aquesta xifra i situar-se en l’objectiu que s’ha marcat per aquest exercici. L’esforç en orgànica ha estat el més significatiu per assolir les bones xifres, sobretot “pel que ens estalviem en rebuig”. En el cas de Queralbs també s’està arribant a les mateixes dades gràcies “a la participació de Vall de Núria”, tot i que al municipi el reciclatge ja funcionava bé. La demografia de tots dos pobles -inferior als 200 habitants en el cas de Toses i lleugerament superior en el de Queralbs- ajuda a que el pes del sector turístic sigui molt alt repecte a altres municipis.
Sant Joan, el millors números de la comarca
Sant Joan de les Abadesses segueix sent el poble on a través de la recollida porta a porta que s’hi fa diàriament, té els millors números de tota la comarca, tot i que això no es vegi reflectit posteriorment en la taxa que en paguen els vilatans. La tècnica comarcal va afirmar que gràcies a les diferents actuacions que ha aplicat el municipi santjoaní durant aquest any, el percentatge de reciclatge ha passat del 70 al 74%, superant en catorze punts l’objectiu europeu per 2030. En el cas de Ribes de Freser el tancament dels contenidors amb obertura per mitjà de targeta, augmentant ja del 34 al 44% en el moment que es va fer la xerrada explicativa amb els vilatans “sense ni tan sols tancar-los”. Quan el tancament es va dur a terme, el percentatge es va elevar deu punts més, fins al 54%.
L’augment de les despeses del servei a la comarca serà de 2,25%, malgrat que s’ha aconseguit un estalvi de 235.000 euros “només amb el tractament dels lixiviats” per la qual se’n va inaugurar una planta de tractament, segons va especificar Àlex Medrano. El conseller comarcal va afirmar que hi haurà un funcionari que donarà suport als municipis pel que fa al tractament de dades. La previsió de costos a tota la comarca de cara a 2026 puja a 4.169.311 euros, dels quals el poble que en farà una major aportació serà Ripoll, amb 1.522.868, seguit de Sant Joan amb 543.438. Amb una demografia similar, Campdevànol només pagarà 458.804 euros, malgrat que no fa la recollida porta a porta i que ni tan sols arriba a la mitjana comarcal de reciclatge. Els deu alcaldes presents al Consell van votar a favor de l’aprovació de l’acord d’aquest estudi.