Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comissions Obreres condemna l'agressió sexual del metge del Santa Caterina a una pacient

El sindicat expressa el suport a la persona afectada

Vista exterior de l'hospital Santa Caterina de Salt.

Vista exterior de l'hospital Santa Caterina de Salt. / ACN

Redacció

DdG

Salt

El sindicat Comissions Obreres de les comarques gironines condemna els fets de l'agressió sexual produïda presumptament per un metge que treballa al servei d'urgències de l’hospital Santa Caterina.

Des del sindicat rebutgen tota conducta que atempti contra la dignitat, la integritat física i psíquica de qualsevol persona, especialment quan es produeixi en l’àmbit sanitari. "La vulnerabilitat de la víctima, les condicions en què aparentment es va dur a terme l’agressió, i el possible abús de la posició de confiança del professional mèdic plantegen una gravetat extrema", afirmen en un comunicat.

Notícies relacionades i més

Com a sindicat, també expressen el suport a la persona afectada i els familiars i creuen que el sistema de salut ha de ser "un espai segur, de cura, respecte i protecció, i l’administració no pot absentar-se de la seva responsabilitat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents