El Consell Comarcal del Ripollès aprova integrar-se a l’ATM de Girona
La comarca s'integra al sistema tarifari de la regió de Girona com una sola zona
El Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat l’adhesió al Consorci del transport públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) a partir de l'1 de gener de 2026.
D'aquesta manera, el Ripollès s'integra al sistema tarifari de la regió de Girona com una sola zona, l'11, per tant, només caldrà adquirir abonaments d'una sola zona per moure's dins de la mateixa comarca. Per desplaçaments a altres comarques, només caldrà comptar quants salts de zona implica el viatge.
Pel que fa a la gamma de títols, destaca la T-16, per a persones entre 4 i 16 anys, que és gratuïta per a la zona de residència. També hi ha diversos abonaments bonificats per a famílies nombroses o monoparentals, persones en situació d’atur, joves (entre 4 i 30 anys) i diverses modalitats de títols en funció del nombre de viatges i el temps de validesa. Els abonaments de l'ATM de Girona funcionaran en paral·lel als de l'ATM de Barcelona.
Tota la informació sobre la gamma i les tarifes es pot consultar al web de l'ATM de Girona.
Altres acords del ple
La sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Ripollès també ha donat llum verda a l’estudi de costos del servei de recollida i tractament de residus, que també inclou el manteniment de l’abocador clausurat Ripollès-3. El cost dels serveis per al 2026 es preveu que sigui de 4,17 milions d’euros. Aquesta xifra està marcada especialment per la previsió d’una despesa 200.000 euros menor a la prevista fins ara anualment i en concepte tractament dels lixiviats de l’abocador. La posada en marxa d’una planta pròpia per tractar aquest residu in situ és la responsable d’aquest estalvi, ja que fins ara els lixiviats s’havien de transportar fins a una empresa especialitzada ubicada al Baix Llobregat.
El ple també ha aprovat una moció institucional per a la defensa de la pau i la mobilització per aturar la fam a Gaza. El text condemna qualsevol acció militar que afecti la població civil i exigeix un alto el foc immediat i permanent a Gaza. També reclama als estats i institucions internacionals la posada en marxa de mesures diplomàtiques efectives que garanteixin l’entrada de l’ajuda humanitària i protegeixin la vida de les persones.
També s'ha oficialitzat el relleu dins el grup comarcal d’Independents de Catalunya. Així, mentre a la darrera sessió es va oficialitzar la baixa com a conseller comarcal del planolenc David Verge, en aquesta ha pres possessió Jordi Coch, de Campdevànol.
