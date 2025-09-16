Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació destina 230.000 euros a reparar els danys dels aiguats d'aquest estiu a les Vies Verdes

El ple també ha donat llum verda al projecte de connexió viària de Bordils a Corçà passant per Madremanya

Aquests són els trams malmesos a les vies verdes gironines després de les pluges de juliol

Una de les vies verdes de les comarques de Girona.

Una de les vies verdes de les comarques de Girona. / Consorci de les Vies Verdes de Girona

Girona

La Diputació de Girona destinarà 230.000 euros a reparar els desperfectes ocasionats pels aiguats d’aquest estiu a diversos trams de les Vies Verdes. El ple celebrat aquest dimarts ha aprovat la modificació del pressupost per incorporar aquesta partida, que permetrà restituir la seguretat i la comoditat de pas a les rutes malmeses pel temporal de pluges del mes de juliol. Els treballs es finançaran a través d’una subvenció nominativa al Consorci de les Vies Verdes i serviran per reparar obstacles i ferms danyats. Segons la Diputació, la mesura és necessària per garantir la continuïtat d’aquesta xarxa d’itineraris, que travessa bona part de les comarques gironines i és utilitzada tant per veïns com per visitants.

D’altra banda, el ple també ha aprovat definitivament el projecte constructiu de connexió de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà passant per Madremanya, amb la C-66 al municipi de Corçà. L’actuació té un pressupost d’1,2 milions d’euros (IVA inclòs) i té com a objectiu descongestionar el trànsit que actualment travessa el veïnat de Santa Cristina de Corçà, separant els fluxos urbans i interurbans.

Reduir la circulació dins el nucli

El nou ramal se situarà al quilòmetre 13 de la C-66, on ja existeix una rotonda, i substituirà l’enllaç actual, que connecta amb la carretera principal a través d’una intersecció regulada per semàfors. Amb aquesta nova connexió, es pretén reduir la circulació dins el nucli i millorar la fluïdesa del trànsit interurbà.

El projecte preveu millores en seguretat viària, visibilitat i maniobres d’accés i sortida, així com l’adequació de defenses, senyalització i abalisament. També inclou actuacions en el drenatge longitudinal i transversal i l’adaptació dels accessos a camins públics, vies secundàries i finques privades. Segons la Diputació, la intervenció s’ajusta al planejament urbanístic aprovat per l’Ajuntament de Corçà.

