La Diputació recupera 354.000 euros de romanents per a la promoció turística de l’aeroport de Girona

La Cambra de Comerç gestionarà les campanyes per agilitzar-hi la difusió

Pla general de l'aeroport Girona-Costa Brava.

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona recuperarà 354.000 euros provinents de romanents de l’any passat per destinar-los a la promoció turística de l’aeroport de Girona. El ple celebrat aquest dimarts va aprovar la modificació pressupostària per tal de reincorporar aquests diners i utilitzar-los en noves accions per reforçar la connexió de l’aeroport amb mercats i companyies aèries.

D’aquest import, 46.840 euros es destinaran a un crèdit extraordinari per subvencionar entitats no lucratives que impulsin activitats de difusió vinculades a la infraestructura aeroportuària. La resta, 308.160 euros, s’incorporen com a suplement de crèdit dins el conveni de col·laboració entre la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona. Segons l’acord, la Cambra serà l’encarregada de gestionar les campanyes, amb l’objectiu de donar més agilitat i eficàcia a la contractació dels diferents serveis. El suplement permetrà desplegar noves accions de co-màrqueting amb aerolínies i touroperadors, després que les parts hagin coincidit a considerar necessàries més iniciatives per atraure rutes i passatgers.

No suposen un increment del pressupost inicial

La Diputació recorda que aquests imports no suposen un increment del pressupost inicial de 800.000 euros destinat a la promoció de l’aeroport, sinó que corresponen a recursos no gastats en l’exercici anterior que ara es tornen a posar en circulació.

