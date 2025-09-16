Fiscalia proposa presó per frau elèctric pel cultiu de marihuana, un delicte a l’alça a Girona
Apunten que la poca severitat de la normativa actual facilita l’atracció de màfies estrangeres
A totes les comarques gironines, Endesa ha detectat 1.430 fraus elèctrics el primer semestre del 2025
La Fiscalia Provincial de Barcelona proposa reformar l'article 255 del Codi Penal per castigar amb penes de presó el frau elèctric vinculat al cultiu de marihuana. Actualment, aquesta conducta només es multa, independentment de la quantitat defraudada, però el Ministeri Públic considera necessari un tipus agreujat quan es tracti de cultius a gran escala, especialment si hi ha organitzacions criminals al darrere.
Segons la memòria de l’exercici 2024, la situació espanyola contrasta amb països com Alemanya, França o Itàlia, on punxar la llum per alimentar aquestes instal·lacions ja comporta penes de presó. L’informe alerta dels riscos que comporten aquests hivernacles il·legals: des d’incendis per connexions precàries fins a talls de subministrament que afecten els veïns, a més de l’elevat cost econòmic per a les companyies elèctriques.
Un delicte a l’alça a Girona
A Girona, el fenomen té una incidència creixent. Segons dades d’Endesa, a les comarques gironines es van detectar 1.430 fraus elèctrics només en el primer semestre del 2025, gairebé vuit casos cada dia. La companyia assenyala que la major part d’aquestes manipulacions de la xarxa estan relacionades amb plantacions de marihuana indoor, que funcionen les 24 hores i consumeixen tanta energia com 80 habitatges. Ja l’any passat Girona havia registrat l’increment més alt de Catalunya en consum defraudat atribuïble a aquest tipus de cultius: va passar de 95.199 kWh el 2023 a 733.606 el 2024, un augment del 671%.
La Fiscalia defensa que no és just equiparar qui manipula la llum per necessitat amb qui ho fa per mantenir una activitat criminal d’aquestes dimensions. Per això reclama un tipus específic que permeti imposar penes de presó i dissuadir l’atracció de grups organitzats. Avisa, a més, que la baixa severitat de la norma espanyola podria convertir l’Estat en un pol d’interès per a màfies estrangeres, que ja operen amb violència, armes de foc i fins i tot explotació de persones per treballar en les plantacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil