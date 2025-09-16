L’hospital d’Olot concentra visites i proves per reduir desplaçaments innecessaris
En més de 16.800 ocasions s’han pogut unir en una sola jornada durant el 2024
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es fa des d’avui dia 16 al 22 de desembre, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa vol posar en valor el compromís amb la sostenibilitat i l’atenció centrada en el pacient a través de l’organització de les visites i proves ambulatòries.
Durant el 2024, l’hospital ha registrat 122.572 desplaçaments de pacients per a proves ambulatòries i visites a consultes externes. D’aquests pacients, 16.807 s’han pogut concentrar més d’una visita i/o prova en un mateix dia, fet que ha permès reduir desplaçaments innecessaris, estalviar temps i facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Per exemple, en un mateix dia un pacient pot fer-se una radiografia a diagnòstic per imatge, una analítica de sang i una visita amb traumatologia, en lloc d’haver-se de desplaçar tres vegades.
Aquesta manera de gestionar l’activitat s'ha fet a partir de la coordinació de l’equip de programació d’admissions, que treballa per concentrar les visites sempre que és possible. Així es potencia una atenció més eficient i accessible, alhora que es contribueix a minimitzar l’impacte ambiental derivat dels desplaçaments en vehicle particular, un dels principals focus de la mobilitat diària a la Garrotxa. Tot i així, no sempre és possible agrupar les proves i visites en una sola jornada, ja que hi ha especialitats mèdiques que no es programen cada dia al centre. En aquests casos, la programació s’adapta de la millor manera a les necessitats assistencials del pacient i a la disponibilitat de l’especialitat.
Sostenibilitat
“Concentrar visites i proves en un mateix dia és una mesura que aporta beneficis directes als pacients i al seu entorn: millora la seva experiència, redueix l’estrès dels desplaçaments i contribueix a una mobilitat més sostenible”, destaca el gerent de la Fundació, Lluís Ramió i Torrentà.
Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa reafirma el compromís amb la sostenibilitat, la qualitat assistencial i la cura de les persones.
