Protecció Civil rep milers d'enquestes en mitja hora a les comarques gironines de la prova d'alerta
El Govern es mostra "satisfet" amb la resposta de la ciutadania tot i reconèixer que "cal millorar algunes coses"
Protecció Civil ha rebut més de 15.000 enquestes en mitja hora de la prova Es-Alert que ha fet a les comarques gironines i centrals. Una prova "satisfactòria" perquè no hi ha hagut problemes destacats en l'enviament de l'avís, si bé des de Protecció Civil reconeixen que "cal millorar algunes coses", com ara la recuperació del missatge, un cop la persona ha aturat l'alerta al dispositiu. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha reconegut que han detectat alguns punts on no ha arribat l'alerta, un fet que volen estudiar amb les companyies de telefonia. També ha demanat als ciutadans que no hagin respost l'enquesta que ho facin, perquè, remarca "aquestes proves ajuden a crear una cultura preventiva".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aigua amb gas, si-us plau