Protecció Civil rep milers d'enquestes en mitja hora a les comarques gironines de la prova d'alerta

El Govern es mostra "satisfet" amb la resposta de la ciutadania tot i reconèixer que "cal millorar algunes coses"

Un rellotge intel·ligent amb el missatge de Protecció Civil a Girona

Un rellotge intel·ligent amb el missatge de Protecció Civil a Girona / ACN

Xavier Pi / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

Protecció Civil ha rebut més de 15.000 enquestes en mitja hora de la prova Es-Alert que ha fet a les comarques gironines i centrals. Una prova "satisfactòria" perquè no hi ha hagut problemes destacats en l'enviament de l'avís, si bé des de Protecció Civil reconeixen que "cal millorar algunes coses", com ara la recuperació del missatge, un cop la persona ha aturat l'alerta al dispositiu. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha reconegut que han detectat alguns punts on no ha arribat l'alerta, un fet que volen estudiar amb les companyies de telefonia. També ha demanat als ciutadans que no hagin respost l'enquesta que ho facin, perquè, remarca "aquestes proves ajuden a crear una cultura preventiva".

