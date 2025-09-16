Sanitaris gironins protesten per tenir millores laborals: "Volem una classificació professional justa i retribuïda"
Reivindiquen canvis en l’Estatut Marc que estan negociant amb el Ministeri de Sanitat
Professionals sanitaris d'arreu de Catalunya han organitzat una protesta aquest dimarts davant els hospitals provincials, entre els quals el Josep Trueta de Girona, per mostrar el seu malestar perquè l'actual redactat de la nova Llei de l'Estatut Marc no recull assumptes transcendents per a la millora de les seves condicions laborals.
Convocats per les organitzacions sindicals amb representació en l'Àmbit de Negociació Col·lectiva (SATSE, FSS-CCOO, UGT i CSIF), lamenten que la nova llei no recull assumptes "transcendents", com el reconeixement retributiu que correspon al nou model de classificació professional i l'accés a la jubilació voluntària, ja sigui anticipada o parcial.
Les organitzacions convocants reiteren que la seva intenció continua essent la de negociar amb el Ministeri tot el temps que resulti necessari per garantir les millores laborals que necessiten les prop d'un milió de persones treballadores del Sistema Nacional de Salut (SNS). Denuncien que Sanitat vol “clausurar” el text normatiu com més aviat millor.
Els sindicats subratllen que el Ministeri de Sanitat "ha estirat" el temps de negociació quan li convenia al llarg dels més de dos anys transcorreguts, i, ara li han “entrat les presses” per raons d'oportunitat política, obviant que la millora de la realitat laboral del personal del SNS ha de ser la principal prioritat. Per això, “ha decidit trencar el calendari pactat de reunions i ha optat per una ‘fugida cap endavant’ que no beneficia a ningú”, apunten.
Amenaça de més protestes
Durant la protesta, s'ha llegit un manifest en el qual es recullen les principals reivindicacions. Respecte a la classificació professional, els sanitaris demanen que sigui "justa i adequadament retribuïda, que reflecteixi el nivell de responsabilitat, formació i dedicació de tot el personal, sense discriminacions entre categories ni territoris". Afegeixen que el sistema retributiu sigui coherent i transparent, sense deslligar de les persones que treballen en l'àmbit públic.
Pel que fa al dret de la jubilació parcial, demanen que la cobertura sigui "immediata" en les plantilles on es generin aquestes necessitats, tenint en compte el "desgast físic i emocional alt". En la mateixa línia, reivindiquen la jubilació anticipada i voluntària, sense penalitzacions.
Entre altres propostes, demanen la implantació definitiva de les 35 hores setmanals com a norma general en tot el sistema sanitari públic, amb efectes reals i sense retallades "per acabar amb la desigualtat entre serveis de salut i recuperar un dret que es va perdre en les retallades de 2012".
Les concentracions són la primera de les accions de pressió i mobilització que les organitzacions presents a la taula de negociació han acordat realitzar en les pròximes setmanes amb l'objectiu que el Ministeri canviï la seva actual estratègia i reprengui les negociacions sobre la base del calendari pactat abans de l'estiu. Adverteixen que si no es produeix aquest fet es plantejarà una protesta massiva d'àmbit estatal a Madrid, el proper 1 d'octubre, a més d'altres mobilitzacions.
El sindicat Metges de Catalunya se'n desmarca
Les concentracions han comptat amb el suport de la majoria de sindicats de l'àmbit sanitari, excepte Metges de Catalunya, el principal en el sector dels metges. Aquest sindicat també s'ha mostrat en contra del nou Estatut Marc, però expressa unes reivindicacions pròpies i fa una crida per a millores concretes en el personal facultatiu.
En aquest cas, demanen mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, modificar la jornada complementària (guàrdies) i descansos postguàrdia amb l’objectiu de reduir-les progressivament fins a assolir jornades màximes de 12 hores consecutives, iniciar el procediment legal per aconseguir l’aplicació de coeficients reductors que faci possible la jubilació anticipada del personal mèdic, limitar les agendes dels metges de família d’atenció primària, mantenir el terç de jornada no assistencial dels facultatius de primària, finançar íntegrament totes les activitats de formació, docència i recerca, regular l’excés de demanda i augmentar la retribució del preu de l’hora de guàrdia.
Per tot això, el sindicat ha convocat vaga de metges per al 3 d'octubre.
