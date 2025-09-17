El 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània reivindica l’interès pels mars i oceans
El congrés, organitzat conjuntament pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i el Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, reunirà fins aquest dissabte una setantena de professionals de diversos països
La 30ª edició del Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània s’ha inaugurat aquest dimecres al matí amb la reivindicació dels museus marítims com a espais útils per a l’educació, així com la voluntat de fer créixer l’interès pels mars i oceans. Organitzat de manera conjunta pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols i el Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, reunirà fins aquest dissabte una setantena de professionals procedents de diversos països, la majoria dels quals de la riba del Mediterrani. L’acte d’inauguració i les ponències que han tingut lloc durant la primera jornada han servit, entre d’altres aspectes, per subratllar la necessitat de superar l’actual “ceguesa marítima” per part de la societat, existent des de fa temps malgrat que la meitat de la població del planeta resideix en les franges terrestres a menys de 100 quilòmetres del litoral. L’educació de qualitat ha estat el fil conductor del dia, que ha comptat amb la presentació de projectes impulsats per museus marítims enfocats en aquest àmbit.
Enric Garcia Domingo, director del Museu Marítim de Barcelona, ha estat l’encarregat d’iniciar el programa del 30è Fòrum de l’Associació dels Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM) i durant el seu discurs ha destacat que els ecosistemes marins són “fonamentals en molts aspectes”, com per exemple la regulació del clima. També ha animat els responsables i treballadors dels museus, participants o no del Fòrum, a "obrir la mirada més enllà del simple escenari en què es navegava i pescava” per incidir en una visió més ecològica i en les seves implicacions directes, com és el cas del desgel, que pot afavorir la pujada del nivell del mar i alhora obrir noves rutes comercials de navegació al cercle polar Àrtic.
Educació de qualitat i intercanvi d’experiències
El pilar de la primera jornada ha estat l’educació de qualitat, pel que bona part de les ponències del dia han servit per donar a conèixer projectes que han estat impulsats per diferents museus de la Mediterrània. Un d’ells ha estat a càrrec del Museu de la Pesca de Palamós. A partir d’un vaixell elèctric impulsat amb energia solar, la seva responsable, Gloria Ñaco, ha destacat que la intenció és anar més enllà del discurs etnològic i patrimonial sobre l’ofici de la pesca. El vaixell està en construcció, encara que ja està en marxa un projecte per impulsar activitats pedagògiques amb docents de centres educatius del Baix Empordà.
L’activitat del dia ha permès que els ponents participants, procedents de diferents països europeus, hagin compartit idees i projectes. Franco Cossutta, del Museu Pesquer de Trieste a Itàlia, ha enumerat diversos exemples de vaixells verds, aquells que no són propulsats amb combustibles fòssils. Els museus croats de les ciutats d’Split i Rijeka han mostrat als assistents els resultats d’experiències educatives viscudes a dins i també a fora del museu. Branka Teklic, d’Split, ha explicat que les experiències d’educació informal, com ara tallers i activitats pràctiques, permeten “reconnectar els joves amb el mar”, un vincle que s’havia afeblit darrerament.
S’han presentat les experiències immersives amb realitat virtual o augmentada per visitar el patrimoni cultural submergit al mar Adriàtic com un recurs complementari per estalviar impactes ambientals, ja que no té la necessitat de sortir a navegar ni de dur a terme cap tipus d’immersió subaquàtica. Aquesta és una solució similar a la que s’ha adoptat a l’illa italiana de Pianosa, a la mar tirrena. Lloc tradicional de desterrament o empresonaments, el tancament de l’activitat penitenciària a finals del segle XX va obrir el pas a les visites públiques, amb un aforament diari restrictiu de només 250 persones. S’estan digitalitzat els arxius existents i s’han enllestit models amb cartografia i imatges en tres dimensions que faciliten consultes o visites virtuals de la zona.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt