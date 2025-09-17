Banyoles estrena cobla i carrossa per la festa major
La Magnífica de Sant Martirià està formada per alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal de Música, mentre que la carrossa del Tren Pinxo és obra de l’alumnat de l’institut Josep Brugulat
Banyoles comença a escalfar motors per la festa major de Sant Martirià, que concentrarà el gruix d’activitats del 16 al 20 d’octubre. Enguany, s’estrenarà la cobla La Magnífica de Sant Martirà, una nova formació musical dirigida per Esteve Palet, creada exclusivament per la festa major. En aquest sentit, Palet subratlla que “l’objectiu és convertir-se en la cobla oficial de les festes de Sant Martirià, participant en tots els balls de passada i de lluïment”.
Una altra de les novetats serà la carrossa del Tren Pinxo, creada per l’alumnat del cicle formatiu de Grau Mitjà de Fusteria i Moble de l’institut Josep Brugulat. La directora del centre, Nuri Carandell, recorda que “des del centre tenim aquesta projecció cap a l’exterior, és a dir, que tot allò que es fa a les aules tingui ressò i sortida fora de l’institut, i la creació de la carrossa del Tren Pinxo n’és un clar exemple”.
La carrossa es descobrirà en el marc de la presentació oficial de la imatge i la programació de la festa major, que es farà aquest dissabte a les vuit del vespre a la plaça Major, en un acte obert a la ciutadania.
El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes, Miquel Cuenca, assegura que aquestes novetats "són una manifestació de l’enriquiment accelerat que està vivint l’imaginari de la festa major, amb la participació cada vegada de més entitats i agents del municipi”, i afegeix que “cal agrair i posar en valor la voluntat de la comissió de festes d’obrir la celebració a tothom i implicar-hi el màxim de col·lectius de la ciutat”.
Des de la comissió de festes, Miquel Samaniego explica que “la creació de la carrossa era una demanda de la mateixa comparsa de les Maquinistes, que volien comptar amb més elements per donar visibilitat a aquesta comparsa, que és de les més noves de la faràndula i que aquest any vol sumar-hi més persones”.
