Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera

L’home està acusat d’homicidi imprudent i d’abandonar el lloc del sinistre a l’N-II

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos.

Imatge d'arxiu d'un detingut dels Mossos. / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Cornellà del Terri

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres a Cornellà del Terri un home de 61 anys, com a presumpte autor d’un homicidi imprudent i per abandonar el lloc de l’accident en relació amb l’atropellament mortal que va tenir lloc dimarts a Tordera.

Els fets es van produir aquest dimarts al matí a l’N-II, al quilòmetre 686, en sentit Maçanet de la Selva, quan una persona que havia aturat el vehicle al voral va ser envestida per un camió. L’avís es va rebre a les nou del matí i, malgrat la ràpida actuació dels serveis d’emergència, la víctima va morir al lloc dels fets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents