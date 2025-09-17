Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
L’home està acusat d’homicidi imprudent i d’abandonar el lloc del sinistre a l’N-II
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres a Cornellà del Terri un home de 61 anys, com a presumpte autor d’un homicidi imprudent i per abandonar el lloc de l’accident en relació amb l’atropellament mortal que va tenir lloc dimarts a Tordera.
Els fets es van produir aquest dimarts al matí a l’N-II, al quilòmetre 686, en sentit Maçanet de la Selva, quan una persona que havia aturat el vehicle al voral va ser envestida per un camió. L’avís es va rebre a les nou del matí i, malgrat la ràpida actuació dels serveis d’emergència, la víctima va morir al lloc dels fets.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt