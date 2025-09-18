Detenen a Girona un fugitiu italià, líder d'un clan de la Camorra
Tenia tres ordres europees de detenció per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal
La Policia Nacional ha detingut a Girona un fugitiu italià, líder d'un clan de la Camorra, condemnat a més de 30 anys de presó. Li constaven tres ordres europees de detenció pels delictes de tràfic de cocaïna, haixix i marihuana a gran escala a Nàpols i pertinença a organització criminal. La investigació va començar el passat mes de febrer, quan agents van saber que les autoritats italianes buscaven un dels líders del clan Orlando, fugit des del 6 d'agost del 2024, i que podria ser a Espanya.
L'home evitava ser detectat utilitzant diferents mesures de seguretat, com ara diversos mòbils amb línies telefòniques de Lituània i Regne Unit, documentació falsa per a ell i la seva parella i el lloguer d'habitatges turístics a diferents zones de Barcelona i Girona, on només passava uns dies i després canviava de lloc de residència.
Durant la investigació es va confirmar que tenia una xarxa de contactes desplegats a Barcelona, i familiars i amics s'encarregaven de mantenir la logística de transport i distribució tant de la droga com de vehicles i domicilis. La policia va desplegar diversos dispositius de vigilància.
Després de vuit mesos d'investigació es va localitzar un habitatge en una tranquil·la zona residencial de la demarcació de Girona. Els agents van observar com tres persones, dos homes i una dona, abandonaven per primer cop el domicili i pujaven a un vehicle conduit per un home. Els van seguir discretament i els van interceptar. Un dels homes era el fugitiu i va ser detingut.
