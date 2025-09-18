Detingut a Celrà un jove amb una moto robada i sense carnet
Els agents el van interceptar en un control a Corçà, però va fugir i va ser detingut més tard amagat a una masia
Un jove és detingut a Celrà pels Mossos d'Esquadra després de fugir d'un control a Corça conduïnt sense permís una moto sostreta. El jove de 19 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís de conduir, un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat i per un robatori i furt d’ús de vehicle. A més, també se’l deté per una ordre de detenció pendent emesa per la Unitat d’Investigació de Badalona per robatori amb violència comès en aquesta ciutat el passat 14 d’agost.
Els fets van passar el 15 de setembre a la carretera C-66, al seu punt quilomètric 12.9, dins el terme municipal de Corçà, on els efectius de trànsit de paisà estaven fent un control de seguretat passiva.
Els mossos van veure que el conductor portava el casc sense lligar i feia un gir prohibit sortint d’una benzinera, per això li van fer indicacions per tal que s’aturés.
El noi no va fer cas a les indicacions i, tot fent mitja volta, va entrar per un camí de terra. Els policies el van seguir fins que el motorista va deixar la moto a terra i va marxar corrents.
Poca estona després, els agents van localitzar el conductor que s’havia amagat darrere d’una masia i el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de residència i desobediència als agents de l’autoritat.
En fer les comprovacions, van veure que el noi no disposava que cap mena de permís de conduir, per això li van atribuir un delicte contra la seguretat del trànsit, i es dona la circumstància que la persona estava buscada per la Unitat d’Investigació de Badalona, per un robatori amb violència que hauria comès en aquella ciutat el passat 14 d’agost.
Moto sostreta a Girona
Finalment, també es va atribuir al motorista un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle perquè els mossos van constatar que la moto havia estat sostreta a Girona el passat dia 2 de setembre.
L’home, que tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà el dia 16 de setembre.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya