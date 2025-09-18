El pla d'inversions d'Aena a l'aeroport de Girona preveu la passarel·la de connexió amb la futura estació de l'AVE
També s'ampliarà la plataforma aeroportuària, millorarà la zona d'embarcament, es farà una nova terrassa i es redissenyarà l'aparcament d'autobusos
La proposta del pla d'inversions d'Aena, presentat aquest dijous pel president del Govern, Pedro Sánchez, contempla diverses actuacions a l'aeroport de Girona. Preveu l'execució d'una passarel·la de connexió entre la futura estació d'alta velocitat i la terminal de l'aeroport, així com l'ampliació de la plataforma, és a dir de la zona situada al costat de la terminal on aparquen els avions i pugen i baixen els passatgers. També hi haurà una millora de la zona d'embarcament de l'aeroport de Girona-Costa Brava, l'execució d'una terrassa al costat aire, l'adequació de la zona d'arribades no Schengen i el redisseny de l'aparcament d'autobusos.
La proposta del pla d'inversions aeroportuàries d'Aena, que s'inclourà en el DORA 2027-2031, contempla una inversió total 12.888 milions d'euros en els 46 aeroports i 2 heliports que gestiona, dels quals 9.991 milions d'euros corresponen a inversions regulades, mentre que la resta es destinarà a actuacions no regulades (associades a l'activitat comercial).
Més de 3.000 milions d'euros a Barcelona
Aena preveu destinar més de 3.000 milions d'euros a l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, una inversió la major part de la qual es realitzarà a partir del 2031. En aquest marc quinquennal d'invasions, que fixa les condicions bàsiques de gestió dels aeroports espanyols, hi haurà inclosa l'ampliació de la tercera pista del Prat i la construcció d'una nova terminal satèl·lit, així com la "reconfiguració" de les terminals T1 i T2.
Els tràmits necessaris, en què està involucrada la Comissió Europea, faran que aquest sigui un "procés llarg", per la qual cosa el gruix de les inversions s'executarà "en el següent període regulatori", ha indicat el Govern central.
El nou DORA recollirà els projectes d'ampliació de la pista, així com l'adquisició dels terrenys necessaris i les mesures compensatòries associades, entre altres actuacions.
El gestor preveu que el pla permeti assolir una capacitat de camp de vol al Prat de 90 operacions per hora, adaptar-ne la capacitat al costat de terra, així com convertir l'aeroport en un "referent de sostenibilitat".
A l'aeroport de Reus, es preveu una nova zona de control de passaports d'arribades, remodelar els vials d'accés, millores de confort a la zona d'embarcament i renovar equipaments als aparcaments, entre altres actuacions.
Aena també inclourà en el seu pla quinquennal una millora de la urbanització, accessos i escomeses a l'aeroport de Sabadell (Vallès Occidental), així com l'ampliació de la seva plataforma.
