El 5% de la població gironina va rebre atenció en salut mental l'any passat
Més de 3.000 adults van ser atesos per primera vegada i el diagnòstic del trastorn d'ànim va ser el més freqüent
Els serveis de salut mental de les comarques gironines van atendre un total de 38.446 persones l’any 2024, la majoria dels quals als centres Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA). La xifra suposa un increment de 10.000 casos respecte al 2023, tot i que des de la Xarxa de Salut Mental especifiquen que enguany s'han inclòs les dades de persones ateses als serveis de salut mental dels centres d'atenció primària de les comarques gironines. La dada també suposa un 5% del total de la població gironina.
Entre els centres amb més atencions hi ha els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), que van donar assistència a 14.940 persones, 3.245 de les quals per primera vegada. L’activitat assistencial va augmentar un 3% respecte a l’any 2023, amb més de 68.600 visites. El 60% de les persones ateses eren dones i el 40% homes. Pel que fa als diagnòstics, el més freqüent va ser el trastorn de l’estat d’ànim (29,83% dels casos), seguit dels trastorns psicòtics (17,73 %) i dels trastorns d’ansietat (13,29 %). El 54% de les persones ateses presentaven un diagnòstic amb complexitat en salut mental.
En paral·lel, els Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi, implantats a totes les comarques gironines, van atendre 712 persones. D’aquestes, 150 s’hi van incorporar per primera vegada, fet que suposa un increment del 20 % respecte a l’any anterior. En conjunt, es van dur a terme 11.770 visites.
D’altra banda, el Programa de Seguiment Individualitzat (PSI), format per gestors de casos que es desplacen al lloc de vida de les persones, va atendre més de 338 pacients, 70 dels quals van iniciar el seguiment durant el 2024. En total, es van registrar 5.390 visites. Pel que fa al perfil clínic, un 41 % de les persones ateses presentaven un trastorn psicòtic i un 22,89 % un trastorn per abús de substàncies.
Així mateix, els Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) van atendre 654 persones, un 12% que a l’any 2023. Del total, 284 van anar al centre per primera vegada. En conjunt, es van realitzar prop de 55.000 actuacions vinculades al procés de rehabilitació. Cal remarcar que totes les persones ateses complien criteris de Trastorn Mental Greu (TMG), amb el trastorn psicòtic com a diagnòstic principal, seguit dels trastorns de l’estat d’ànim i els trastorns de la personalitat.
Gairebé 6.000 urgències psiquiàtriques
D’altra banda, al llarg del 2024 es van registrar més de 5.800 urgències psiquiàtriques i més de 1.000 altes a la Unitat de Psiquiatria d’Aguts, amb una estada mitjana de 15 dies.
Aquests resultats s’expliquen, en part, per la contenció i el suport comunitari, en què el desplegament dels diferents equips de proximitat, que atenen les persones en el seu entorn habitual, hi ha tingut un paper essencial per evitar ingressos hospitalaris.
Actes per al Dia Mundial de la Salut Mental
Aquestes dades de balanç de l'activitat de l'any passat s'han fet públiques aquest dijous, en el marc de la presentació de la nova edició de la campanya commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental, declarat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 10 d’octubre i impulsat per la Federació Mundial per a la Salut Mental (WFMH). La campanya d’enguany es presenta amb el lema “L’accés als serveis en situació de crisi”, amb l’objectiu de posar l’accent en la necessitat de garantir una atenció propera i accessible davant les situacions de crisi que poden viure les persones amb un trastorn mental, enteses en el seu sentit més ampli: no només vinculades a la salut, sinó també a la vulnerabilitat social.
Per sensibilitzar sobre aquesta realitat, al llarg del mes d’octubre es duran a terme més de cinquanta activitats arreu del territori gironí, de caràcter festiu, reivindicatiu i també professional, amb la col·laboració d’entitats, taules de salut mental, ajuntaments i organitzacions de diversos àmbits. El 10 d’octubre, coincidint amb la diada, se celebrarà al matí la lectura del Manifest a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, a càrrec de persones amb experiència pròpia en salut mental, i al vespre tindrà lloc la II Nit de la Salut Mental, organitzada per la Fundació Drissa i dedicada enguany a les arts i la cultura com a eines de benestar emocional, inclusió social i lluita contra l’estigma. A més, la mateixa entitat inaugurarà oficialment els nous serveis prelaborals de Platja d’Aro i Blanes, els dies 22 i 23 d’octubre, respectivament.
El programa incorpora novetats destacades, com la instauració dels Premis Maria Combalia, impulsats per l’Associació Família i Salut Mental en honor a la seva fundadora i que reconeixeran persones i iniciatives a favor de la salut mental. L’acte de lliurament tindrà lloc l’11 d’octubre al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís de Girona. També sobresurt el concert solidari a favor de la Llar Residència La Maçana, que acull persones amb trastorn mental greu, al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. El concert, previst per al 17 d’octubre a La Mirona de Salt, anirà a càrrec de l’artista Cesc Sansalvadó i el grup Wasa Corporation.
La campanya inclou igualment conferències, obres de teatre, exposicions, tallers i jornades de portes obertes organitzades per les entitats impulsores i pels Serveis de Rehabilitació Comunitària de l’IAS en col·laboració amb la comunitat. El mateix 17 d’octubre se celebraran les III Jornades de la Taula Social per la Salut Mental de Figueres, amb el títol “Paternalisme i paradoxes: entre la sobreprotecció i l’abandonament”. La programació culminarà el 30 d’octubre amb la jornada “El dret a morir dignament: mirades i experiències”, organitzada per Support-Girona a la seu de l’entitat.
L’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona han presentat la nova edició de la campanya.
