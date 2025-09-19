Els Comuns pregunten al Govern per la imminent pèrdua de personal a espais naturals protegits
El grup parlamentari denuncia que els Parcs Naturals Gironins poden perdre entre el 40 i el 100% de les seves plantilles a finals d’octubre pel venciment del programa temporal de reforç
Els Comuns han registrat al Parlament una bateria de preguntes per advertir sobre el venciment imminent del programa temporal que durant tres anys ha permès reforçar la gestió bàsica dels espais naturals protegits de Catalunya i reclamar la seva renovació. La formació avisa que la seva finalització comportaria una reducció dràstica de les plantilles, “especialment preocupant” en el cas de les comarques gironines.
Segons els Comuns, si no es renova el programa, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser “perdria el 100% dels tècnics i administratius que el gestionen”, mentre que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter “perdria el 83% dels seus tècnics”, entre altres casos. Aquesta disminució afectaria, remarquen, funcions clau com el seguiment d’espècies o la capacitat de resposta davant incendis.
La biodiversitat “està en risc”
La formació sosté que la conservació de la biodiversitat “està en risc” si no es troba una solució abans del 29 d’octubre, data en què expira el programa temporal. Per això, han registrat al Parlament una sèrie de preguntes dirigides al Govern per “urgir-lo a prendre mesures”.
El diputat Lluís Mijoler demana a l’Executiu quines mesures preveu adoptar per garantir la continuïtat de les funcions bàsiques de gestió als parcs naturals un cop finalitzi el programa i quines alternatives s’han valorat per finançar i mantenir el personal. Els Comuns també volen saber si el Govern ha avaluat l’impacte econòmic, ambiental i social que podria comportar una gestió de mínims als espais naturals protegits.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»