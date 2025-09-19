Les comarques gironines, en alerta: Bombers i Protecció Civil avisen de fortes pluges diumenge
Es poden superar els 20 l/m² en 30 minuts a la tarda i es demana evitar rieres, zones inundables i extremar la precaució en la mobilitat
Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que poden afectar aquest cap de setmana les comarques de Girona i la Catalunya Central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyades de tempesta i vent.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure. També recorda que cal evitar travessar rieres, barrancs i zones inundables, on el risc pot augmentar amb els aiguats intensos.
Els Bombers de la Generalitat s’han afegit a la crida a la precaució, sobretot per a les persones que tenen previst fer activitats al medi natural. Insisteixen en la importància de consultar la predicció meteorològica abans de sortir i d’anar equipats amb roba i calçat adequats, menjar, aigua i roba d'abrigar. També recomanen portar el telèfon mòbil carregat, mapes o aplicacions per orientar-se i evitar sortir sols.
Temporada de bolets
Amb l’inici de la temporada de bolets, els Bombers subratllen que cal prendre punts de referència al bosc, mantenir contacte amb els acompanyants i adaptar les sortides a la condició física de cadascú. Aquesta mateixa setmana el cos ja ha fet vuit rescats de boletaires que s’havien desorientat o havien patit un accident.
Els serveis d’emergències també adverteixen del risc d’intoxicacions per consum de bolets i insisteixen que només es consumeixin aquells que es poden identificar sense cap mena de dubte.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»