Les comarques gironines, en alerta: Bombers i Protecció Civil avisen de fortes pluges diumenge

Es poden superar els 20 l/m² en 30 minuts a la tarda i es demana evitar rieres, zones inundables i extremar la precaució en la mobilitat

Gent passejant amb paraigua, aquest mes de març, a la ciutat de Girona.

Gent passejant amb paraigua, aquest mes de març, a la ciutat de Girona. / Marc Martí Font

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que poden afectar aquest cap de setmana les comarques de Girona i la Catalunya Central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyades de tempesta i vent.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure. També recorda que cal evitar travessar rieres, barrancs i zones inundables, on el risc pot augmentar amb els aiguats intensos.

Un home collint bolets al municipi de la Pobla de Lillet, en el marc de la Festa del Bolet, en una imatge d’arxiu

Un home collint bolets al municipi de la Pobla de Lillet, en el marc de la Festa del Bolet, en una imatge d’arxiu / Oscar Bayona

Els Bombers de la Generalitat s’han afegit a la crida a la precaució, sobretot per a les persones que tenen previst fer activitats al medi natural. Insisteixen en la importància de consultar la predicció meteorològica abans de sortir i d’anar equipats amb roba i calçat adequats, menjar, aigua i roba d'abrigar. També recomanen portar el telèfon mòbil carregat, mapes o aplicacions per orientar-se i evitar sortir sols.

Temporada de bolets

Amb l’inici de la temporada de bolets, els Bombers subratllen que cal prendre punts de referència al bosc, mantenir contacte amb els acompanyants i adaptar les sortides a la condició física de cadascú. Aquesta mateixa setmana el cos ja ha fet vuit rescats de boletaires que s’havien desorientat o havien patit un accident.

Els serveis d’emergències també adverteixen del risc d’intoxicacions per consum de bolets i insisteixen que només es consumeixin aquells que es poden identificar sense cap mena de dubte.

