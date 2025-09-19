Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Patrícia Torres, nova gerenta de l’estació d'esquí de Vallter

És el relleu d'Enric Serra, que deixa el càrrec després de 18 anys, i es converteix en la primera dona al capdavant d’una estació del Pirineu espanyol

La nova gerenta de Vallter. / Generalitat de Catalunya

Tony Di Marino

Setcases

L’estació d’esquí i muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), té nova gerència. Patrícia Torres Hostench ha estat nomenada directora en substitució d’Enric Serra Teixidó, que ha estat al capdavant de l’estació del Ripollès durant els darrers 18 anys.

Serra compaginava des del 2024 aquesta responsabilitat amb la de director de Negoci i Estratègia d’FGC Turisme, i ara deixa la gerència per dedicar-se plenament a impulsar la feina transversal que aquesta direcció fa a totes les explotacions turístiques de Ferrocarrils. Entre aquestes hi ha les sis estacions d’esquí i muntanya, els vuit transports turístics i el Parc Astronòmic del Montsec.

15 anys de trajectòria vinculada a Vallter

Torres, amb més de 15 anys de trajectòria vinculada a Vallter, era fins ara responsable d’administració i coordinava, juntament amb el gerent i el cap d’explotació, els diferents àmbits de l’estació. La seva designació és històrica: es converteix en la primera dona en dirigir una estació d’esquí i muntanya del Pirineu espanyol.

