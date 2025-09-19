La Subdelegació del Govern i la Policia Nacional reforcen l’atenció d’estrangeria a la província de Girona
Les novetats en el servei inclouen l’ampliació de l’atenció al públic en horari de tarda i un nou sistema de concessió de cites per part de la Policia Nacional a les persones amb una resolució favorable de residència
La Subdelegació del Govern i la Policia Nacional han anunciat un conjunt de mesures per agilitzar i millorar l’atenció als tràmits d’estrangeria a la província de Girona. Segons han informat, les principals novetats passen per descentralitzar l’expedició de targetes d’identitat d’estranger (TIE), posar en marxa nous procediments de cites i incrementar tant el personal com els horaris en diverses unitats d’expedició.
Fins ara, els tràmits per obtenir la TIE es concentraven a Girona i Puigcerdà. A partir de la setmana vinent, però, també es podran fer a la resta d’unitats de documentació de la província, en funció del domicili de la persona sol·licitant. L’objectiu és reduir desplaçaments i escurçar els temps d’espera. Aquesta descentralització s’ha pogut impulsar, segons la Policia Nacional, gràcies a l’increment d’efectius i punts d’expedició. El subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, ha assegurat que els tràmits d’estrangeria “requereixen molta atenció” i que són conscients de la “frustració i la preocupació que causa en moltes persones el seu procés de regularització”. En aquest sentit, ha remarcat que “una administració moderna i eficient ha d’oferir un servei àgil que millori els procediments i l’atenció”, i que les mesures anunciades van en aquesta direcció.
Pel que fa a les dades, a Girona s’han duplicat els efectius i s’han ampliat un 20% els punts d’expedició; a Sant Feliu de Guíxols l’increment és del 50%, i a Figueres, del 33%. A més, a partir de l’1 d’octubre es posarà en funcionament el servei d’expedició del TIE a la Unitat d’Estrangeria i Documentació de Portbou.
Ampliació dels horaris d’atenció
Entre les novetats també destaca l’ampliació dels horaris d’atenció en horari de tarda. L’oficina de Girona obrirà de dilluns a dijous, la de Puigcerdà tots els dies feiners, i la resta de comissaries ho faran de manera parcial segons la disponibilitat del personal. Una altra de les mesures anunciades és el nou sistema d’assignació de cites, que la Policia Nacional situa entre els primers d’aquest tipus a tot l’Estat. El mecanisme permet que l’organisme citi directament les persones que han rebut una resolució favorable de residència per part de l’Oficina d’Estrangeria de Girona. Així, en un termini breu, els ciutadans reben un missatge amb la data i l’hora per a la presa d’empremtes i l’expedició de la targeta.
La Policia Nacional manté, a més, centralitzada a Girona la gestió de les sol·licituds d’asil, que permet unificar la declaració de voluntat i l’entrevista inicial. Segons les dades aportades, entre setembre de 2023 i agost de 2024 s’han fet més de 2.100 entrevistes, de les quals 360 a menors. Les nacionalitats més habituals han estat Veneçuela (49%), Colòmbia (13%) i Mali (12%).
Per garantir l’accés al procediment, l’Administració General de l’Estat ha subratllat que treballa en coordinació amb la Generalitat, l’Ajuntament de Girona i els programes d’acollida, amb atenció especial a les persones vulnerables i víctimes de delictes. També ha destacat que es desenvolupen operatius conjunts amb altres cossos policials per detectar persones multireincidents en situació irregular i tramitar els corresponents expedients sancionadors.
