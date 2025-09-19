Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre un camió i un cotxe a la Vall d’en Bas deixa un ferit

L’avís als serveis d'emergències s’ha rebut ados quarts de dotze a la C-152

L'accident a la Vall d'en Bas

L'accident a la Vall d'en Bas / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Vall d'en Bas

Una conductora ha resultat ferida lleu aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la Vall d’en Bas. El xoc ha tingut lloc al quilòmetre 24 de la C-152 i ha estat un impacte frontolateral entre un turisme i un camió. La dona ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i no ha transcendit que hi hagi més afectats.

Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents