Un xoc entre un camió i un cotxe a la Vall d’en Bas deixa un ferit
L’avís als serveis d'emergències s’ha rebut ados quarts de dotze a la C-152
Una conductora ha resultat ferida lleu aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la Vall d’en Bas. El xoc ha tingut lloc al quilòmetre 24 de la C-152 i ha estat un impacte frontolateral entre un turisme i un camió. La dona ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i no ha transcendit que hi hagi més afectats.
Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.
