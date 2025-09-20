La cultura popular, Ginestà i Germà Negre, protagonistes de la Festa Major de Banyoles
La Festa Major de Sant Martirià se celebrarà del 16 al 20 d'octubre
L’Ajuntament de Banyoles i la Comissió de la Festa Major han presentat aquest dissabte la programació de la Festa Major de Sant Martirià, que proposa un centenar d’activitats diferents, concentrades del 16 al 20 d’octubre. Prèviament, hi haurà diferents actes com l’arribada del Drac de Banyoles (dissabte 4 d’octubre), el Correfoc (dissabte 11 d’octubre) i el pregó de la Festa Major que aquest any anirà a càrrec del Club Natació Banyoles en motiu del centenari de l’entitat (diumenge 12 d’octubre). El cartell i imatge gràfica d’enguany s’han dedicat als 40 anys de les Barraques.
La programació de la Festa Major de Sant Martirià s’ha presentat aquest dissabte al vespre en un acte públic a la plaça Major. Un any més el programa d’actes inclou activitats per a tots els públics, destacant les propostes de cultura popular, els concerts al recinte de Barraques i les activitats que organitza el Foment de la Sardana. El regidor de Cultura, patrimoni cultural i festes Miquel Cuenca ha destacat que “la Festa Major no para de créixer, i ho fa de manera natural i orgànica, ja que és gràcies a l’impuls de la gent, que cada cop hi està més engrescada i implicada. Un bon símptoma d’això són les activitats que en molt poc temps es consoliden i l’imaginari popular i la faràndula, que s’enriqueixen de manera accelerada”.
El gruix d’activitats de la Festa Major de Sant Martirià es concentrarà entre el dijous 16 i el dilluns 20 d’octubre, però les propostes prèvies ja s’iniciaran el dissabte 4 d’octubre amb l’arribada del Drac de Banyoles per començar els preparatius de la festa major i la Trobada Gegantera. El Correfoc de Festa Major s’avança una setmana i es farà el dissabte 11, mentre que el diumenge 12 d’octubre el president del Club Natació Banyoles, Jordi Casanova, serà l’encarregat de fer el pregó de la Festa Major, honor que ha recaigut en aquesta centenària entitat, clau en la vida esportiva, social i cultural de la ciutat.
La cultura popular tornarà a ser un dels eixos de la programació amb el ball de passada, amb la participació de totes les comparses, la cercavila, la diada castellera, l’entremès de lluïment, el ball del drac, la tronada, els trucs o les dianes. També tenen un pes important les propostes del Foment de la Sardana i de la Comissió de Barraques. En el cas del Foment, hi haurà la tradicional Competència de Cobles, amb les cobles Ciutat de Girona, La Principal de La Bisbal, La Principal del Llobregat i la Selvatana, i la Festa de la Música per a Cobla, que es farà al pavelló de la Draga. Dissabte al vespre hi haurà la Competència d’Orquestres i ball al pavelló de la Draga amb les orquestres Selvatana i Maravella.
40 anys de Barraques de Banyoles
En motiu dels 40 anys de les Barraques de Banyoles aquest any hi haurà un dia més de barraques, començant el dimecres 15 d’octubre amb diversos concerts de mítics grups banyolins, com Kitsch (DJ), Omega, 085 i Xuixo de Pus. La programació de barraques també comptarà amb els concerts de Dr. Ring Ding, Remei de Ca la Fresca, El Último Ke Zierre (EUKZ), Thelee, Germà Negre, Maria Jaume, Sr. Oca, Xafacaps, Ginestà, DJ Trapella i el Pony Menut.
La producció municipal teatral d’enguany serà Els Malentesos de la companyia Cor de Teatre, que en motiu del 30 aniversari de la inauguració del Teatre Municipal recupera aquesta comèdia musical. Les exposicions, activitats familiars, els concerts de Massa Fressa, de Morgat Morgat i de Naina des del passeig Indústria, o les portes obertes al Museu Darder completen la programació de la Festa Major que es pot consultar des d’avui a la pàgina web www.festesbanyoles.cat.
Cartell Festa Major
En l’acte públic de presentació de la Festa Major s’ha donat a conèixer també el cartell d’aquesta edició. Seguint la línia dels darrers anys, on representants de la faràndula han anat prenent el protagonisme, la imatge d’aquest any se centra en les Barraques de Banyoles, que celebren el seu 40 aniversari. El disseny s’ha inspirat en els inicis de les Barraques i en l’esperit punk que durant molts anys van tenir les barraques. La base de la imatge segueix l’estètica punk, tant pel que fa als colors, com pel fet de modificar imatges ja existents, intervenint amb elements propis de la pròpia estètica dels anys 90. Alhora, es reivindica com un dels elements més importants de la Festa Major de Banyoles dels últims 40 anys juntament amb els actes de sardanes, contraposant-se a l’explosió d’actes de cultura popular que hi ha hagut en els últims 8 anys.
El cartell és obra de la comissió de Disseny de la Comissió de la Festa Major formada per Laura Batlles, Lisard Cabarroques, Roser Hinojal Soler, Núria Jaén, Irene Mercader, Cristina Sánchez, Marc Sarquella, Claire Robinson, Clàudia Sarola i Maria Doñate.
Presentació dels nous maquinistes, del Tren Pinxo i de La Magnífica
En l’acte de presentació de la programació i del cartell, s’ha presentat les novetats que ja s’han anunciat aquesta setmana. S’ha pogut conèixer com és la carrossa del Tren Pinxo que acompanyarà la comparsa de les Maquinistes que han elaborat estudiants de l’Institut Josep Brugulat. També s’ha pogut escoltar per primer cop a ‘La Magnífica’ la cobla oficial de la Festa Major de Sant Martirià formada, principalment per alumnes i exalumnes de l’Escola de Música de Banyoles. Per últim, també s’ha donat a conèixer qui és el nou membre de la Comparsa de les Maquinistes, que aquest any serà doble: els germans Joan i Raimon de Palau. Els germans de Palau són dos artistes molt coneguts i apreciats a la ciutat, fills de l’insigne pintor Joan de Palau i ànima del Taller de Palau, a la Plaça Major, on s’han format dotzenes en pintura dotzenes d’alumnes.
Els dos capgrossos dels germans de Palau prenen el relleu d’en Xavi Casadevall, tècnic de Festes, i s’afegeixen als de la botiguera Maria Àngels Brugada, al de Moisès Riera, voluntari i col·laboradors de diferents entitats del municipi, i al de Tere Solà, actriu banyolina. Coincidint amb la presentació dels nous maquinistes s’ha obert la votació per escollir el proper capgròs maquinista, que agafarà el relleu d’un dels anteriors i que es presentarà per la Festa Major de Sant Martirià de 2026.
Es podrà votar a qualsevol veïna del municipi, s’alternen homes i dones cada any, que reculli els valors que representen els maquinistes amb l’objectiu de buscar la paritat en la comparsa. D’entre les deu persones més proposades, les entitats i la comissió de la Festa Major escolliran la nova maquinista.
