Les vendes de tractaments contra l'Alzheimer van a l'alça a les farmàcies gironines
Remarquen el paper dels farmacèutics a l'hora de prevenir i detectar la malaltia
En només cinc anys, les vendes de tractaments relacionats amb l’Alzheimer han crescut un 13,7%, passant de 2,8 milions d’unitats el 2021 a més de 3,2 milions el 2025 a nivell global. El preu de venda al públic total també s’ha incrementat un 13,3%, fins als 276.010 milions d’euros. Davant d’aquest repte, les farmàcies juguen un paper destacat.
Carme Rigall, presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), corrobora aquest increment en la venda de medicaments, tenint en compte que la malaltia cada vegada és més prevalent, tenint en compte l’augment de l’esperança de vida.
Malgrat tot, afirma que l’accés als tractaments no és fàcil. «Estan sortint nous fàrmacs al mercat però encara són poc accessibles per l’elevat cost, però també n’hi ha que ja s’estan dispensant sobretot per alentir el progrés de la malaltia».
Sobre aquest aspecte, lamenta que a vegades l’espera per als pacients i les famílies «es fa llarga». «Des que un neuròleg recepta un determinat medicament a un pacient poden passar dos o tres mesos fins que el pot adquirir, però en la majoria de casos no suposa un deteriorament de la malaltia».
Per altra banda, afegeix que els farmacèutics tenen un paper clau en «la prevenció i detecció de possibles símptomes». «Observem els usuaris i a vegades detectem possibles símptomes i els recomanem que es visitin amb el metge de família», apunta.
Cost per a les famílies
En la mateixa línia, la Fundació Pasqual Maragall avisa que el 86% del cost d’una persona amb Alzheimer recau sobre la família.
Això és el que apunta un informe de la fundació publicat en el marc del Dia Mundial de l’Alzheimer que critica «l’insuficient suport institucional, la sobrecàrrega que assumeixen les persones cuidadores i l’escassa formació» sobre la malaltia a Espanya. L’estudi remarca que les demències i especialment l’Alzheimer generen un cost econòmic anual de 42.000 euros de mitjana en la persona diagnosticada, que pot arribar a 77.000 euros en fases avançades, i subratlla que el 86% d’aquesta despesa l’assumeixen les famílies i només un 8% correspon a despesa sanitària.
L’estudi també indica que Espanya destina menys de l’1% del seu PIB a cures de llarga durada, una xifra que se situa per sota de la UE i que suposa «menys de la meitat» que els països nòrdics. «La manca d’inversió es tradueix en un sistema que atén les persones amb demència –70% són casos d’Alzheimer– tard i sense l’especialització necessària», diuen.
