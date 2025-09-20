Els Mossos reconeixen que hi ha "un problema" amb l'establiment de bandes criminals a Girona
Aquests grups criminals "diversifiquen l'activitat" i no es dediquen només a un tipus de delicte
Els Mossos d'Esquadra de Girona reconeixen que hi ha "un problema" amb l'establiment de bandes criminals a la demarcació. El cap de Divisió d'Investigació Criminal (DIC) a la regió policial, Carles Martínez, explica que han detectat que moltes d'aquestes bandes "diversifiquen" el delicte, o sigui, que aprofiten la infraestructura que tenen muntada per cometre altres delictes diferents de l'inicial. "El problema més greu és que aquestes organitzacions es queden aquí, perquè avui es dedicaran a la marihuana, demà al tràfic d'armes i més endavant al de persones, per exemple", explica Martínez. El cap d'Investigació dels Mossos a Girona reconeix que la ubicació de la demarcació és "clau" per l'establiment d'aquestes organitzacions.
Preocupació en el cos de Mossos d'Esquadra per l'augment de bandes criminals que s'han establert a les comarques gironines els darrers anys. En una entrevista a l'ACN, el sotsinspector i cap de la Divisió d'Investigació Criminal a la Regió Policial de Girona, Carles Martínez, assenyala que han detectat l'assentament d'aquests grups. A més, Martínez assenyala que són organitzacions d'arreu que veuen la regió com un bon enclavament geogràfic per dur a terme els seus negocis.
"Hem de tenir en compte que Girona està a prop de la frontera, estem a tocar de França, tenim molt de turisme i es pot passar desapercebut, hi ha moltes vies ràpides. En definitiva, nosaltres tenim un problema", lamenta el sotsinspector.
A més, un dels problemes d'aquestes bandes criminals és que "diversifiquen els delictes". Martínez explica que moltes es dediquen inicialment a la producció i distribució de marihuana, però que "un cop tenen muntada la infraestructura" es poden dedicar a altres activitats delictives, com el tràfic d'armes o de persones.
"Avui en dia la marihuana és un problema molt greu, però és pitjor que aquestes organitzacions es queden i treballen aquí. Avui es dediquen a la marihuana, però ben aviat es poden dedicar a altres coses. Un cop tenen consolidades les vies de trànsit, diners i persones, després pots comerciar amb el producte que tu vulguis", argumenta Martínez.
Una "gran capacitat corruptora"
El cap d'Investigació dels Mossos a Girona explica que aquestes organitzacions criminals tenen "una gran capacitat corruptora", per la quantitat de diners que generen. En aquest sentit, Martínez assenyala que "ja s'ha començat a veure en els cossos policials" i destaca que "aviat es veurà com aflorarà" aquesta capacitat corruptora.
A tall d'exemple, quatre mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van ser condemnats a penes d'entre nou i deu anys de presó per desviar la droga que ells mateixos requisaven i tornar-la a introduir al mercat.
"Ja fa temps que detectem aquesta capacitat corruptora en policies i segurament hi ha molts més sectors afectats", explica el sotsinspector i cap d'Investigació dels Mossos a Girona.
Molts delictes associats
Martínez reconeix que un dels principals problemes que genera el tràfic de marihuana és la quantitat de delictes associats que comporta. En aquest sentit, des de la policia assenyalen els narcoassalts que es produeixen entre bandes que, sovint, acaben amb morts o ferits greus. "A més, però, investiguem blanqueig de capital, ocupacions, frau de fluid elèctric, delictes violents o possessió d'armes. La marihuana ens ha portat molts delictes", remarca.
