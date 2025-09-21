El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
La consellera Núria Parlon admet que dedicar-se al negoci de la droga a Catalunya és fàcil
Unes declaracions de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a la ràdio han aixecat polseguera política. Dijous passat, en una entrevista a SER Girona, Parlon va reconèixer que «la pressió policial a l’Àrea Metropolitana fa que delinqüents multireincidents es desplacin a Girona i a la Catalunya Central».
Després d’aquestes paraules, Junts ha demanat que la consellera comparegui al Parlament per aclarir la seva planificació policial. El partit qualifica d’«intolerable» que la lluita contra la multireincidència a Barcelona pugui comportar el desplaçament de delictes a altres territoris com Girona o la Catalunya Central.
En la mateixa entrevista, la consellera lamenta que dedicar-se al negoci de la marihuana a Catalunya sigui massa fàcil i reclama canvis legals per endurir les penes. Parlon insisteix en la necessitat de més contundència judicial i una legislació més dura per delictes com el tràfic de drogues, la tinença d’armes de foc o el frau elèctric en les plantacions de marihuana. Segons la titular d’Interior, aquest últim s’ha convertit en un negoci criminal còmode a Catalunya per la seva baixa penositat. «No ens podem resignar», subratlla.
Sobre els missatges d’Aliança Catalana que relacionen delinqüència i immigració, Parlon els ha qualificat de «perversos».
