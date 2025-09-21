Prop de 300 persones s'han mobilitzat per salvar la Farella de Llancà
L’acció denuncia el projecte urbanístic aprovat al juliol que preveu construir 62 habitatges a tocar de la platja i afecta una de les pinedes litorals del municipi
Sarahi Chahin
Malgrat l’amenaça de pluja, unes 300 persones s'han mobilitzat avui a la platja de la Farella de Llançà per protestar contra el pla urbanístic que amenaça l’última pineda litoral del municipi. L’acte, impulsat per SOS Costa Brava i IAEDEN–Salvem l’Empordà, ha servit també per celebrar l’èxit parcial de la campanya de micromecenatge, que ja supera la meitat de l’objectiu fixat.
El projecte que inclou la construcció de 62 habitatges, usos hotelers i serveis urbanístics comportaria la destrucció d’1,5 hectàrees de pineda mediterrània i l’ocupació de 9.000 m² de terreny. El termini per presentar el contenciós administratiu expirarà el pròxim 3 d’octubre, i fins ara ja s’han pogut recaptar 8.715 euros, un 41,5 % de la xifra de 21.000 euros necessaris per fer front als costos legals.
Joan Cusí, membre de la IAEDEN, ha recordat que «fa vint anys la pressió popular va aconseguir salvar la pineda de Cap Ras i ara hem de fer el mateix amb la Farella». Cusí ha destacat també que ja s’han recollit més de 5.000 signatures en defensa de la pineda i que la campanya de micromecenatge ja ha superat el 50% de l’objectiu, però també ha insistit en el fet que «Encara hi ha temps fins al 3 d’octubre per fer aportacions i garantir la presentació del recurs contenciós».
Les entitats han alertat que el PMU s’ha aprovat sense una avaluació ambiental completa i consideren que vulnera les directrius paisatgístiques del litoral gironí. A més, han denunciat que, tot i la proximitat de la costa i el mar, el planejament de Llançà està caducat i poc adaptat a les lleis i normes actuals de sostenibilitat territorial.
En aquest sentit, l’advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, ha denunciat que la deriva urbanística de Llançà: «No només és la Farella, sinó també els projectes de Super Fener amb més de 90 habitatges i Roses-2 amb més de 40 parcel·les. Tot plegat amb un planejament obsolet, sense avaluació ambiental i que vulnera les directrius de paisatge i la Llei de Costes en permetre pantalles arquitectòniques a primera línia de mar». A més, De Ribot ha reclamat que la pineda de la Farella hauria de ser adquirida com a espai públic: «El veritable luxe no són més apartaments de luxe, sinó conservar la pineda que ens volen destruir».
Les entitats han valorat molt positivament la mobilització i la resposta ciutadana. «Aquesta força popular és la que històricament ha salvat espais com Castell, els Aiguamolls de l’Empordà o Cap Ras. També salvarem la Farella», han conclòs.
