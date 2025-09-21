Rècord de 145 places de formació de sanitaris residents a Girona, amb l'estrena del MIR d'Urgències
Aquesta especialitat s'oferirà per primera vegada l'any que ve, amb 82 places a tot l'Estat, una de les quals a les comarques gironines
Girona guanya cinc places de formació sanitària especialitzada (FSE) i l'any que ve acollirà fins a 145 nous residents, una xifra rècord, segons la convocatòria estatal que el Ministeri de Sanitat ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Entre les noves places hi ha la primera de Medicina d'Urgències i Emergències, la nova especialitat en què l'any vinent podran accedir per primera vegada fins a 82 facultatius a tot l'Estat, 11 a Catalunya i un a les comarques gironines.
A més d'aquesta nova plaça, Girona en suma una de nova a medicina interna, fins a tal punt que n'hi haurà un total de tres d'aquesta especialitat; una altra de pneumologia, de manera que l'oferta s'enfilarà fins a dues i una altra en l'àmbit de l'oncologia radioteràpica, que també s'enfilarà a dues. Fora de la formació mèdica, s'oferirà una nova plaça de radiofísica hospitalària.
La convocatòria de les proves selectives per a l'accés a places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) engloba Medicina, Farmàcia, Infermeria, Psicologia, Química, Biologia i Física. Per al 2026, s'ofereixen un total de 12.366 places a Espanya, fet que suposa un augment del 3,5% (423 places) respecte a l'any anterior. El nombre més gran, 9.276 places, s'ofereixen per a la titulació de Medicina (MIR); seguida de la titulació d'Infermeria (EIR) amb 2.279. Des del 2018, s'ha produït un increment del 54% en el total de places.
Reivindicació històrica
La creació de l’especialitat d’urgències posa fi a una demanda històrica del col·lectiu i, també, a una anomalia respecte als diferents països europeus. Des de feia anys la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (Semes) reclamava la creació de l’especialitat, ja que Espanya era un dels pocs països europeus que no la tenia. Des de sindicats destaquen que la creació d’aquesta nova especialitat regula la formació pròpia del seu personal facultatiu d’una manera uniforme, homogènia i estructurada d’acord amb les directrius europees, i, d’altra banda, reconeix l’activitat d’aquests professionals que ja estan exercint la seva tasca «amb compromís i responsabilitat».
Entre aquestes tasques hi ha el desenvolupament de competències en aspectes com ara l’ictus, la parada cardíaca, els infarts, els accidents de trànsit i les actuacions en catàstrofes o incidents amb múltiples víctimes, com els atemptats terroristes.
L'examen no es farà a Girona
Per altra banda, la publicació de la convocatòria estatal confirma que Girona deixarà de ser seu de l'examen en cap dels àmbits de formació sanitària. Una mesura que ha molestat alguns sindicats, com Satse. Fins ara, Girona era l'única ciutat a part de Barcelona que es mantenia com a seu, concretament a la Universitat de Girona. Des del sindicat lamenten que aquesta mesura obliga, per primera vegada, tots els aspirants a desplaçar-se fins a Barcelona per fer la prova, sense cap altra alternativa.
La decisió suposa "un nou pas enrere en l’equitat territorial". Les províncies de Tarragona i Lleida fa temps que van perdre la possibilitat de fer l’examen en seus pròpies, i Girona era l’única alternativa a la capital catalana. Des del sindicat lamenten que "ara, ni tan sols tindran aquesta opció i totes hauran de concentrar-se a Barcelona, independentment del seu lloc de residència o les seves circumstàncies personals".
La reducció de seus no només afecta Catalunya. Altres comunitats autònomes també han vist com s’han eliminat punts d’examen, deixant un únic punt a tot el territori, deixant de banda la realitat territorial i les dificultats logístiques d’un bon nombre de professionals.
La prova està prevista per al 24 de gener i consistirà en la realització d'una prova objectiva tipus test composta per 200 preguntes, més 10 de reserva, amb quatre opcions de resposta, de les quals únicament una en serà vàlida. La durada total de l'examen serà de quatre hores i mitja.
Finalment, tal com s'ha fet en la convocatòria d'aquest 2025, la tria de les places es podrà fer per via electrònica o per compareixença personal.
