El Garrotxa Approp llança noves campanyes amb més de mil euros en premis
L’aplicació que fomenta el comerç local de la comarca compta amb més de 10.000 usuaris i prop de 100 establiments adherits
El Garrotxa Approp engegarà aquesta tardor dues noves iniciatives que posaran en circulació més d’un miler d’euros en premis entre els usuaris de l’aplicació. El projecte, nascut a finals de 2020 per fomentar l’economia local, permet acumular un 3% de totes les compres fetes als establiments adherits i gastar-ho posteriorment en altres compres dins de la comarca. En aquests quatre anys ha mogut més d'11,4 milions d’euros, compta amb més de 10.900 usuaris i aplega prop d’un centenar de negocis de tota mena.
La primera de les campanyes serà “21 dies de l’Approp”, que es farà de l’1 al 21 d’octubre. Els participants que facin una compra rebran una pregunta diària a l’app i, si l’encerten, entraran al sorteig d’un val de 50 euros.
Fer circular els diners
La segona proposta serà “la Rauxa”, prevista de l’1 al 14 de desembre. En aquest cas, els usuaris hauran de buidar la seva guardiola virtual per optar a un val de 100 euros. Per entrar al sorteig caldrà fer almenys una compra, gastar els diners acumulats i acabar amb menys de cinc euros guardats a la data de tancament. L’objectiu és que “els usuaris gastin de debò el saldo i facin circular els diners pel comerç local”, remarquen els organitzadors.
El Garrotxa Approp és fruit de la col·laboració entre entitats públiques i privades com l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, el Mercat d’Olot, l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal i DinàmiG. Al llarg de l’any ja ha impulsat altres campanyes com la ruleta d’estiu, el concurs “Juga d’Approp” o diversos sortejos.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona