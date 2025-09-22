Olot impulsa una nova acció per fomentar l’ús del català
La iniciativa recull experiències de quatre veïns que estudien català i anima a parlar-lo en tots els àmbits
L’Ajuntament d’Olot ha presentat una nova iniciativa per fomentar l’ús del català entre la ciutadania. Es tracta d’un vídeo d’un minut amb el testimoni de quatre veïns que aprenen la llengua i que expliquen, des de diferents espais de la ciutat, la seva experiència i la importància de parlar en català.
Els protagonistes de l’espot són quatre veïns que relaten el temps que fa que estudien la llengua i què significa per a ells. Les gravacions s’han fet en llocs quotidians com la plaça Major, la biblioteca, el mercat i l’Hospital d’Olot. El vídeo es podrà veure tant a les xarxes socials municipals com a les pantalles de Cines Olot, abans de cada sessió. La iniciativa s’emmarca dins la campanya “En català amb tothom”, impulsada per la Regidoria de la Llengua Catalana, amb l’objectiu de mantenir l’ús del català en tots els contextos i evitar el canvi automàtic a altres idiomes. L’espot es tanca amb el lema “Aprendre, avançar, compartir, fer ciutat. El català ens uneix”, que es repetirà en futures accions i incorpora l’escut municipal.
Aquest projecte se suma a altres mesures ja posades en marxa, com les sessions de cinema en català als barris o la distribució de polseres amb motiu de les Festes del Tura. La regidoria preveu desplegar pròximament noves actuacions: la creació d’una bústia del català per rebre suggeriments, l’actualització del reglament intern de l’Ajuntament, la implantació de mesures per fomentar la lectura en català entre l’alumnat i la col·locació de pancartes en català als equipaments esportius.
Amb aquest conjunt d’accions, el consistori vol reforçar el compromís amb la llengua i fer del català una eina de cohesió i convivència en tots els àmbits de la ciutat.
