El PSC reivindica el llegat d’Ernest Lluch en el 25è aniversari del seu assassinat
Els socialistes gironins recorden l’exministre, mort per ETA el 2000, amb un cicle d’activitats a la Garrotxa i al Gironès
El PSC de les comarques gironines ha presentat aquest dilluns el programa d’actes en homenatge a Ernest Lluch, coincidint amb el 25è aniversari del seu assassinat. La roda de premsa s’ha celebrat a la seu de la federació a Girona i ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i del socialista garrotxí Albert Bramon, designat comissionat de l’Any Lluch a les comarques gironines.
Paneque ha obert l’acte recordant la vinculació de Lluch amb el socialisme gironí: «A la seu de la Federació hi ha un retrat d’Ernest Lluch a l’entrada, que té una importància molt significativa per als socialistes de Girona». La dirigent ha subratllat que «recordar Ernest Lluch és avui més necessari que mai, en un moment en què es discuteix sobre la solidesa dels pilars democràtics». En aquest sentit, Paneque ha advertit que «l’extrema dreta sempre ha estat i és una amenaça constant» i ha defensat la necessitat de «reivindicar i defensar la seva figura com a antídot davant missatges que exclouen i divideixen».
Un polític proper i una obra decisiva
La consellera ha posat èmfasi en dues facetes de Lluch. D’una banda, la seva tasca institucional, especialment amb l’aprovació de la Llei de Sanitat Universal l’any 1986: «Abans de la seva trajectòria i del seu treball no hi havia salut universal. La gent podia ser atesa en funció de les rendes que tenia, i això va canviar gràcies a Lluch». I de l’altra, la seva manera d’entendre la política com un exercici proper: «Moltes persones recorden Ernest Lluch en un camp de futbol, veient un partit de categoria inferior, en una plaça o en un carrer. Era un polític al costat de la gent, no distant». Paneque ha remarcat que «no fem política autoreferencial, de parlar de nosaltres, ni de llançar plats a l’adversari», sinó «un treball humil, rigorós i constant, posant esforç i intel·ligència». Segons ella, aquest estil de fer política «té molt a veure amb l’escola Ernest Lluch» i amb la voluntat de «reforçar la democràcia garantint la qualitat de vida i oportunitats per a tothom».
Un record més ampli
Enguany, el PSC ha decidit ampliar els actes que cada any dedica a Lluch coincidint amb l’aniversari del seu assassinat. Albert Bramon, que ha estat regidor a Olot i subdelegat del Govern a Girona, serà l’encarregat de coordinar-los. «De manera habitual, la federació i l’agrupació de la Garrotxa organitzem un record a Maià de Montcal, gairebé ja tradicional», ha explicat. Però el 25è aniversari ha estat «l’ocasió per fer una commemoració més àmplia, en tres caps de setmana i en espais més grans». Bramon ha remarcat també la relació personal i política de Lluch amb les comarques gironines, especialment amb la Garrotxa i l’Empordà: «Recordar la seva trajectòria és també posar en valor la seva contribució social i el vincle amb els territoris on va viure i treballar».
El programa d’actes
El cicle d’activitats començarà el divendres 3 d’octubre a l’Orfeó d’Olot amb una xerrada sobre la Llei de Sanitat a càrrec de l’honorable consellera de Sanitat, Olga Pané. Continuarà el divendres 10 d’octubre a Maià de Montcal, amb una conferència de l’escriptor i historiador Joan Esculies sobre els vincles de Lluch amb els municipis on va viure, en un acte presentat per l’alcalde Tavi Casadevall. El dissabte 18 d’octubre serà el torn de Girona, amb una conferència a l’Auditori Josep Irla a càrrec del diputat i exalcalde de Sant Sebastià Odón Elorza, que abordarà la dimensió política i humana de Lluch. El divendres 21 de novembre tindrà lloc l’ofrena floral al cementiri de Maià, on reposen les seves restes. I el dissabte 22 de novembre la seu central del PSC a Barcelona acollirà un tribut final. Paneque ha subratllat que «són actes oberts a tothom» i va demanar la màxima difusió perquè hi pugui assistir «el màxim nombre de gent possible».
21 de novembre del 2000
Ernest Lluch (Vilassar de Mar, 1937 – Barcelona, 2000) va ser economista, professor universitari i ministre de Sanitat entre 1982 i 1986. Des del seu càrrec va impulsar la Llei General de Sanitat, que va establir la sanitat universal a Espanya. També va tenir una intensa trajectòria acadèmica i política, i era conegut per la seva proximitat i vocació de diàleg. El 21 de novembre del 2000 va ser assassinat per ETA al garatge de casa seva, a Barcelona, un crim que va commocionar el país i que el va convertir en un símbol de la defensa de la democràcia i la convivència.
Tant Paneque com Bramon han insistit que el record a Lluch no és només una qüestió de memòria, sinó una eina per mirar el present. «Estem en un moment on les enquestes marquen el retorn de missatges populistes i d’extrema dreta», va advertir Paneque. «El PSC sap molt bé que la democràcia només es construeix sense exclusions». Finalment, amb aquest cicle d’activitats, els socialistes gironins volen reafirmar, 25 anys després, el compromís de mantenir viu el record d’un polític que va defensar sempre el diàleg i que va deixar un llegat imprescindible per entendre la Catalunya i l’Espanya democràtiques actuals.
