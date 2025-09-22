Ripoll preveu traslladar la residència d’avis a l'antiga fàbrica tèxtil d'El Pla
Es va aprovar la rehabilitació de la nau per no perdre’n la subvenció de 2.689.737 euros
La residència d’avis que hi ha al barri de Sant Pere de Ripoll canviarà d’ubicació en cas que prosperi la voluntat de l’actual equip de govern del municipi, conformat en majoria simple per Aliança Catalana, i es traslladarà a la zona de l’antiga fàbrica tèxtil del Pla. L’actual edifici que acull la residència que gestiona la Fundació Guifré, està en una situació “crítica” segons va afirmar l’alcaldessa Sílvia Orriols. El seguit de deficiències que va relatar inclou despreniments de façanes i balcons, desgast de les xarxes de subministrament i les canonades, acumulant fins i tot alguns expedients sancionadors. Per solucionar tots aquests problemes caldrien actuacions amb un cost valorat al voltant d’un milió d’euros.
Orriols va afirmar-ho en el ple extraordinari que dimarts va aprovar inicialment les obres de rehabilitació energètica de la nau del Pla per la qual hi ha un pressupost de 3.148.315 euros, dels quals 2.689.738 són subvencionats. Allà és on té la voluntat de traslladar el geriàtric després d’haver aconseguit el canvi d’ús, que inicialment s'havia de destinar a un recinte firal cobert. En cas de no tirar endavant la rehabilitació, l’Ajuntament hauria de pagar una penalització de 400.000 euros, i si es volgués seguir amb el projecte de recinte firal, enfrontar-se a una obra amb un cost global pròxim als 6 milions. Per tot plegat, Orriols va plantejar aquesta alternativa, ja que creu que si la situació de la residència s’agreuja “no tenim un pla B pels avis”.
“No hi ha res negatiu i tot són beneficis”
La nova residència tindrà trenta places més, arribant fins al centenar d’usuaris. Orriols diu que té el compromís del Departament de Drets Socials de la Generalitat de donar validesa a aquest creixement que el servei residencial requereix per la llista d'espera que actualment té. La ubicació al Pla té avantatges com ara la proximitat del riu Ter i el parc botànic, una zona més accessible pels familiars, i que les habitacions seran individuals. Encara que no es va dir en el ple, també alguns inconvenients, com la proximitat amb una zona d’oci nocturn. L’equip de govern afirma tenir garanties que alguna empresa privada concorrerà al concurs per gestionar la residència i participar en el cost que suposarà crear la nova infraestructura. Per tot plegat, considera que en aquesta iniciativa “no hi ha res negatiu i tot són beneficis”.
Els cinc partits de l’oposició no van compartir l’optimisme de l’alcaldessa. El portaveu del PSC, Enric Pérez, va considerar que s'estava venent fum, mentre recriminava que es vagi "molt tard" en el projecte de rehabilitació energètica de la nau del Pla pel qual Ripoll ha rebut la subvenció més alta de la seva història. Pérez afirma que per tenir acabada l’obra al juny de l’any vinent “caldrà fer equilibrisme”. De fet, el dictamen que tots els partits excepte la CUP -que va abstenir-se- van votar a favor, ja especifica que el temps estimat de l’obra és de catorze mesos segons el projecte redactat per Ravetllat Arquitectura SLP. Entre les obres que s’hi contemplen hi ha l’enderroc total de la coberta -una part de la qual ja va patir un esfondrament fa mesos- i també de l’estructura de la primera planta i parcial de la planta baixa, l’aïllament tèrmic de les façanes, la nova fusteria d’alumini amb doble vidre, una nova solera de formigó armat i la substitució dels baixants d’evacuació d’aigües de la coberta. Tot i considerar que la iniciativa de portar la residència al Pla pot ser interessant, Enric Pérez va mostrar-se inquiet pel futur del personal de la Fundació Guifré en cas que el projecte tiri endavant.
La republicana Chantal Pérez va qualificar el ple extraordinari de “míting o propaganda” per barrejar-hi l’aprovació que s’hi duia a terme amb l’ús futur de la nau del Pla. Joaquim Colomer (Som-hi Ripoll) va afirmar que “l’obra no estarà acabada el juny vinent”, mentre que Jordi Hostench (CUP) va qualificar-ho de “presa de pèl” i “acte de campanya”, mentre criticava una privatització de la residència “que ens preocupa molt”. Més agressius encara es van mostrar els dos regidors de Junts -el tercer no prendrà possessió fins al ple ordinari d’aquest setembre- que li van qüestionar que consideri la zona del Pla com a centre del poble tal com va afirmar Orriols, i va proposar que s'ampliï l’actual residència en els mateixos terrenys de la Fundació Guifré. L’alcaldessa va amenaçar a Ferran Raigon i Montsina Llimós d’expulsar-los del ple perquè l’interrompien mentre ella tenia la paraula.
Un edifici que havia de ser Hospital, inaugurat fa 43 anys
La residència de la Fundació Guifré, coneguda popularment com el Casal d’Avis, va rebre els primers residents el 3 de desembre de 1982. En aquella època va inaugurar-se amb l’edifici a mig construir: s’havien enllestit el soterrani, la planta baixa, el quart pis i l’àtic. El quart pis podia acollir entre 25 i 30 residents, molts dels quals venien de l’antic Hospital Municipal, on ara mateix hi ha l’Arxiu Comarcal. Les Germanes Carmelites que havien portat l’antic hospital que en els últims anys ja era pràcticament un geriàtric, van traslladar-se a l’àtic del Casal d’Avis per seguir fent la mateixa feina, inicialment amb el suport d’una cuinera. En el seu origen, l’edifici s’havia projectat per ser l’Hospital de Ripoll, adaptat a les necessitats del segle XX, però l’existència de l’Hospital de Campdevànol que ja tenia vocació de comarcal, va frustrar-ne l’ús, generant tensions entre totes dues poblacions sobretot durant els anys setanta.
El conjunt d’obres que van permetre obrir també la tercera, segona i primera planta es van perllongar fins a l’any 1990 -coincidint amb la marxa de les Carmelites per manca de vocacions- i des d’aleshores ha estat una presència emblemàtica del municipi, presidint el barri del pla de Sant Pere amb vistes sobre tot el poble. Actualment, acull la residència assistida i també el Centre de Dia, però en el passat també va ser seu del Centre de Salut Mental i de l’assemblea de la Creu Roja Ripoll. En cas que prosperi el projecte de trasllat que ara ha posat sobre la taula el govern d’Aliança Catalana, l’edifici podria tenir un nou ús. Sílvia Orriols va apuntar que podria ser residència pels alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès o bé alberg de la població. Les dimensions de l’edifici fins i tot permetria acollir diversos serveis alhora.
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes