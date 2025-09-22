Tanquen el centre de menors d’Els Arenys cinc mesos després d’obrir-lo
L’Ajuntament de Sant Joan considera que és per motius interns de la DGAIA, però el Govern apunta el servei d’aigua i els accessos
El centre d’acollida de menors tutelats que funcionava des del febrer a la casa de turisme rural d’Els Arenys, va deixar de fer aquesta funció fa un mes. A Inicis de juliol l’entitat Superacció per a la inserció social d’infants i joves en risc d’exclusió social que la gestionava va comunicar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que temporalment no en farien ús. L’alcalde Ramon Roqué va interessar-se per aquest cessament d’activitat, i li van respondre que era degut a “temes interns”. En canvi, l’oficina de comunicació del Departament de Drets Socials i inclusió va confirmar que els joves es van derivar a altres equipaments perquè no s’havien pogut regularitzar diversos permisos aliens a l’activitat que s’hi realitzava, vinculats al servei de l’aigua de la casa i a les comunicacions per carretera.
Durant els mesos que els menors hi han estat vivint, no s’han produït incidències rellevants a la població de Sant Joan, on anaven sovint a peu durant les hores de lleure. L’accés dels nois des de la casa d’Els Arenys fins al municipi es feia pel voral de la carretera N260, un dels motius que s’apunten per haver renunciat a aquest equipament. En les últimes setmanes i malgrat ja no estar en actiu, alguns dels joves que hi vivien han continuat fent vida al municipi. Els seus usuaris tenien entre 14 i 18 anys, i Superacció havia realitzat diverses accions conjuntes amb altres entitats del poble com Ubuntu o l’emissora de ràdio La Veu de Sant Joan.
Reestructuració interna
El tancament s’ha concretat només uns mesos després que es produís l’escàndol de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) tant per presumptes irregularitats en el pagament de les prestacions econòmiques i d’habitatge a joves extutelats, com per la menor que tot i estar sota el seu control va ser violada reiteradament per una xarxa de pederastes. Tot plegat fa que el consistori santjoaní cregui que el canvi de rumb a la casa d’Els Arenys és degut a una reestructuració interna de la DGAIA, i que és molt possible que quan s’hagi concretat tornin a utilitzar-ne les instal·lacions. La casa d’Els Arenys està inclosa en el catàleg de masies santjoanines, i podia usar-se provisionalment com a centre d’acollida gràcies a un decret d’emergència, fins a aprovar-se l’activitat que hi realitza Superacció. La decisió del govern català, ha perjudicat a treballadors socials del Ripollès que han estat oferint els seus serveis a Els Arenys en els últims mesos.
