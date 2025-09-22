El Toc de Ciència fa créixer el festival i porta la ciència a bars i places de la Garrotxa
Després de dues edicions a Olot, l'esdeveniment s’estén a Sant Pau de Segúries i a la Vall de Bianya amb espectacles gratuïts el 26 i 27 de setembre
El festival de cultura científica El Toc de Ciència torna a la Garrotxa amb una tercera edició que amplia horitzons i es desplegarà a tres poblacions diferents: Olot, Sant Pau de Segúries i la Vall de Bianya. El certamen se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre, coincidint amb la Nit Europea de la Recerca, i aposta per apropar la ciència al públic en un format amè i festiu que combina música, arts plàstiques i divulgació.
La iniciativa, que en les dues edicions anteriors s’havia celebrat només a Olot, aposta enguany per un format itinerant que vol convertir bars i places en escenaris on la ciència es presenta com una part viva de la cultura local. Els organitzadors defineixen el festival com “un esdeveniment que trenca estereotips sobre la ciència”, amb la participació d'investigadores, músics i il·lustradores que es posaran a l’abast del públic amb propostes fresques: monòlegs interactius, concerts, poesia musicada, glosa, concursos i il·lustracions en viu.
Olot obre el festival
El primer dels espectacles tindrà lloc a Olot, el divendres 26 de setembre a les 18.30 hores al bar Le Baobab, sota el lema L’aigua és vida!. La formació musical Jam ART’s serà l’encarregada d’obrir i tancar la sessió amb una proposta espontània i oberta a la improvisació. Les protagonistes de la vetllada seran les investigadores de Riudaura Mireia Jiménez i Llobet i Eva Marguí, que oferiran dues xerrades breus i divulgatives sobre qüestions relacionades amb la gestió de l’aigua. Jiménez trencarà mites sobre l’aigua embotellada i les conseqüències que té per als aqüífers, mentre que Marguí explicarà un innovador tractament d’aigües residuals. La sessió es completarà amb les il·lustracions en directe d’Alba Azaola i Jordi Serrat, que interpretaran gràficament els continguts científics, i amb concursos i poesia recitada sobre la temàtica de la jornada.
Sant Pau de Segúries, ciència a l’hora del vermut
El festival continuarà el dissabte 27 de setembre a dos quarts de dotze del matí a la plaça de la Generalitat de Sant Pau de Segúries (o al Molí en cas de pluja), sota la temàtica Energia i bons aliments. En aquest cas, la música la posaran Les Albéricas, tres generacions de dones de la família Albero que recuperen instruments i melodies tradicionals de la península Ibèrica. Pel que fa a la part científica, dues veïnes del municipi seran les encarregades de les presentacions. Esther Izquierdo Martínez parlarà sobre instal·lacions fotovoltaiques, mentre que Mireia Burdó descobrirà els secrets del gluten. Les intervencions tornaran a ser acompanyades per les creacions en viu d’Alba Azaola i Jordi Serrat, i el públic podrà posar-se a prova amb concursos improvisats. Fins i tot Les Albéricas participaran de la divulgació amb una glosa improvisada a partir dels continguts científics exposats.
Cloenda a la Vall de Bianya
La tercera i última sessió serà també el dissabte 27, a les 18.15 hores, al restaurant Ca l’Adela, a Llocalou (Vall de Bianya), amb la temàtica Natura inspiradora. El ritme de la jornada el marcarà el Cuartet de Bianya, amb música jazz. Els ponents seran Fran Trabalon, investigador i apassionat dels ocells de la Garrotxa, que centrarà la seva intervenció en l’ocell escorxador com a indicador ambiental, i Israa Rila, que explicarà com la natura pot oferir respostes a reptes socials actuals. Novament, Alba Azaola i Jordi Serrat hi posaran l’acompanyament artístic amb il·lustracions i dibuixos creats en directe a partir de les explicacions.
Una festa per la ciència
Amb aquest format, El Toc de Ciència vol consolidar-se com un espai que combina cultura, ciència i diversió i que apropa la recerca a tota mena de públics. El festival aposta per un ambient inclusiu i festiu, que desdibuixa fronteres entre disciplines i convida tothom a participar-hi. “És una manera de conèixer de prop referents científics locals i de trencar tòpics que encara envolten la ciència, fent-la arribar a les places i als bars com una part més de la cultura popular”, remarquen els organitzadors.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona