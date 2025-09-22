Inici de la vacunació contra la grip i Covid a Girona: "Des que em vaig contagiar que em protegeixo"
La primera fase de la campanya, que aquest dilluns s’inicia, s’adreça a persones institucionalitzades, embarassades, personal sanitari, persones a partir dels 80 anys i, com a novetat d’enguany, també infants entre 6 i 59 mesos
El Departament de Salut dona inici, un any més, a la campanya de vacunació de tardor, que inclou la vacunació contra la grip i la Covid-19. L’objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se de les dues infeccions. Per fer la campanya de vacunació, a la Regió Sanitària Girona es distribuiran, principalment als centre d’atenció primària, un total de 144.600 dosis de vacuna contra la grip.
La campanya es desplegarà en dues fases. La primera que ha començat aquest dilluns avui inclou la vacunació de persones que viuen a residències, persones de més de 80 anys, embarassades, personal sanitari i, com a novetat d’aquest any, infants de 6 a 59 mesos. "Hem vist que els ingressos hospitalaris han augmentat molt en aquesta franja d'edat i és per això que enguany s'ha començat abans en aquest col·lectiu", concretava la referent de vacunes del CAP Santa Clara de Girona, Marta Coll.
També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Aquesta primera fase de la campanya s’allargarà durant aproximadament tres setmanes. La segona fase començarà el 13 d’octubre, moment a partir del qual podran vacunar-se la resta de col·lectius indicats: majors de 60 anys, les persones menors d’aquesta edat amb condicions de risc, persones residents en centres d’atenció a la discapacitat, així com docents i el personal de serveis essencials, entre d’altres.
Millorar les baixes taxes de vacunació a Girona
El principal objectiu és protegir la ciutadania davant dels virus respiratoris, els quals augmenten la seva circulació especialment durant els mesos de tardor i hivern. I, a més, es vol augmentar el percentatge de cobertures vacunals, tal com explicava Coll, qui admetia que a Girona és la regió sanitària de Girona on hi ha menys èxit de vacunació, tal com avançava Diari de Girona. Per això, es fa una crida a vacunar-se abans que s’iniciï el període de major incidència, que com sempre, es preveu que comenci el mes de desembre. Enguany la previsió és que el pic se situï pels volts de Nadal, més aviat que la temporada passada, quan es va produir el gener.
"És important vacunar-se per prevenir, sobretot les persones més vulnerables de més de 85 anys"
Coll apunta que no hi ha una causa clara que expliqui aquesta poca cobertura, ja que "cadascú pren la seva pròpia decisió de caire individual", tot així remarca la importància de la immunització, sobretot en col·lectius més vulnerables i també en professionals sanitaris, ja que està molt en contacte amb aquests col·lectius.
Cal recordar que la grip i la covid-19 continuen sent malalties que poden provocar complicacions greus, sobretot en persones grans, infants i col·lectius amb més risc. La vacuna contra la grip redueix la malaltia i les seves complicacions, entre les quals pneumònia, otitis, sinusitis, deshidratació o agreujament d’una malaltia crònica de base (per exemple, insuficiència cardíaca, asma o diabetis). Aquestes complicacions poden fer necessàries hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives i, fins i tot, causar la mort. Precisament per aquest motiu, es comença la campanya en una primera fase per a aquests col·lectius més vulnerables.
Els col·lectius més vulnerables
A la Regió Sanitària de Girona s’estima que hi ha unes 51.000 persones majors de 80 anys. La cobertura vacunal d’aquest col·lectiu durant l’any passat va ser del 62,72% a la demarcació. A la Regió hi ha unes més de 7.000 persones que viuen en residències per a gent gran i més de 115 centres residencials.
Entre els primers a vacunar-se al CAP Santa Clara aquest dilluns al matí hi havia Pere Codina, de 85 anys. "Des que em vaig contagiar de la Covid-19 em vacuno cada any contra els dos virus; el segon cop que em vaig contagiar de la covid-19 em va afectar la veu, abans cantava i ja no ho he pogut tornar a fer; és per això que tinc clar que cada any em seguiré protegint perquè fins ara m'ha anat bé".
"El segon cop que em vaig contagiar de la covid-19 em fa afectar la veu, des de llavors que em vacuno i m'ha anat bé"
D’altra banda, com a novetat aquesta campanya, s’avança l’inici de la vacunació als infants entre 6 i 59 mesos, que conformen un col·lectiu d’unes 41.000 persones a la Regió Sanitària de Girona. Durant la temporada anterior es va assolir una cobertura del 29,95% a la demarcació.
Aitor Arana, de dos anys, s'ha vacunat per primera vegada aquest dilluns. La seva mare, Christelle Repiso, explica que el seu fill va néixer prematur i és més vulnerable a l'hora de patir infeccions respiratòries. "Els pediatres m'ho recomanen, és important prevenir".
"El meu fill va néixer prematur i és més vulnerable a l'hora de patir infeccions respiratòries"
Vacunar als infants permet no només protegir-los precoçment de contraure la malaltia i patir complicacions, sinó que també redueix la propagació del virus al seu entorn, sobretot si hi ha persones grans. "Un percentatge elevat d'infants acaba ingressat per complicacions derivades de la grip, per això s'ha decidit avançar la vacunació", manifestava Èlia Albau, infermera pediàtrica del CAP Santa Clara.
"S'ha avançat la vacunació en infants per evitar ingressos per complicacions de la grip"
De forma paral·lela, des del 15 de setembre que ha començat la vacunació contra el virus respiratori sincitial, principal causant de la bronquiolitis infantil. A diferència d'altres anys, s'ha avançat la immunització d'aquesta malaltia en nens per tal de prevenir-la.
Un altre dels col·lectius pels quals avui comença la campanya, són les embarassades. Cal incidir en que la vacuna està recomanada en qualsevol trimestre de l’embaràs. Vacunar-se redueix les possibles complicacions (com el part prematur o cesària) i protegeix tant l’embarassada, com el nadó durant els primers mesos de vida.
La primera embarassada a vacunar-se al CAP Santa Clara, Helana Begum, de 31 anys, s'ha vacunat només de la grip perquè ja s'havia posat una altra vacuna recentment. "He tingut dues nenes més i sempre m'he vacunat en l'embaràs per recomanació de la doctora, també n'he parlat amb els pares i mares d'altres nens i coincidim en la importància de la vacunació; la setmana que ve em vacunaré contra la covid-19".
"He tingut dues nenes més i sempre m'he vacunat en l'embaràs"
La vacunació contra la grip es recomana també a tot el personal de centres, serveis i establiments sanitaris. Vacunar-se és clau per prevenir la malaltia i les seves possibles complicacions, en ells mateixos i també per a reduir la probabilitat de transmetre el virus al seu entorn i als pacients que atenen, especialment els més vulnerables i amb més risc de complicacions, d’hospitalització o de mort.
Paula Concellón, de 27 anys, és una infermera del CAP Santa Clara que també s'ha vacunat aquest dilluns. "Quan estudiava també recomanaven la vacunació durant les pràctiques; és important que ens protegim perquè estem molt en contacte amb pacients vulnerables i els podríem contagiar", explicava.
"Estem molt en contacte amb pacients vulnerables i és important que ens vacunem per no contagiar-los la grip o la Covid-19"
Sense distribució per part d'Hipra
En aquesta campanya, a Catalunya les vacunes contra la grip que s’utilitzaran són trivalents seguint les indicacions de la OMS i per la Covid-19 s’utilitzaran vacunes monovalents adaptades per fer front a la variant LP8.1. En el cas de la covid-19, la vacuna es distribueix des de la farmacèutica Pfizer i, de moment, no es té constància de cap distribució per part de la farmacèutica gironina Hipra.
Per iniciar aquesta primera fase, s’han distribuït fins avui 261.000 dosis de vacunes antigripals a tot Catalunya, 33.770 de les quals a la Regió Sanitària Girona. Setmanalment s’aniran distribuint noves dosis als centres vacunals. Per als infants a partir dels 2 anys (fins els 18 anys), també es disposarà de vacuna d’administració intranasal.
Per tal de demanar dia i hora per a les vacunes cal sol·licitar-ho a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d'atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé acudint directament al CAP.
Marta Coll afirma que no hi ha "cap contraindicació" en l'administració d'aquestes vacunes. "Inclús les embarassades es poden vacunar en tots els mesos d'embaràs sense problema", afegeix.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes