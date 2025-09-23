Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un boletaire troba una granada de la Guerra Civil a Riudaura

La va localitzar en un bosc a prop de l'N-260a

Els Tedax van recollir i destruir l'artefacte explosiu trobar pel boletaire a Riudaura.

Els Tedax van recollir i destruir l'artefacte explosiu trobar pel boletaire a Riudaura. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudaura

Un boletaire va localitzar un artefacte explosiu de la Guerra Civil a Riudaura el 14 de setembre.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís cap a dos quarts de dues de la tarda sobre la troballa del suposat artefacte explosiu en una zona boscosa pròxima a la carretera N-260a i, en arribar al lloc, els agents van confirmar que es tractava d’una granada de morter d’uns 50 mil·límetres.

Els especialistes en desactivació d’explosius (Tedax) dels Mossos d’Esquadra van ser activats i van recollir la granada de la zona cap a dos quarts de sis de la tarda i la van traslladar per dur a terme una destrucció controlada, garantint així la seguretat.

Les autoritats recorden la importància de no manipular mai aquests objectes i d’avisar immediatament al 112 en cas de trobar artefactes sospitosos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents